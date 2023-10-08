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КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина нарастила поставки в РФ: что могут везти

Андрей Ганчук
8 октября 2023, 13:59 обновлено 8 октября, 14:08
Аналитики Beyond Parallel на спутниковом снимке от 5 октября насчитали около 73 вагонов, активность железнодорожного передвижения между КНДР и РФ возросла.
Путин, Ким, спутниковые снимки
КНДР может поставлять России оружие и боеприпасы - аналитики / Коллаж: Главред, скриншот YouTube, Beyond Parallel

Аналитики зафиксировали резкий рост числа грузовых перевозок с территории Северной Кореи в Россию. Активность их передвижения выросла после встречи главы КНДР Ким Чен Ына с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Вероятно, Пхеньян отправляет Москве оружие и боеприпасы.

В публикации Beyond Parallel американского Центра стратегических и международных исследований говорится о том, что после сентябрьской встречи Ким Чен Ына и Путина на железнодорожной станции в северокорейском городе Туманган на границе с Россией резко возросло количество грузовых вагонов и интенсивность движения. Также на этом участке зафиксировали строительство, вероятно, складских помещений.

Спутниковый снимок вагонов на границе КНДР и РФ:

Спутник КНДР РФ
Аналитики полагают, что Северная Корея может отправлять России оружие и боеприпасы / Beyond Parallel

КНДР может поставлять России оружие и боеприпасы

Аналитики на спутниковом снимке, датированном 5 октября 2023 года, насчитали 73 вагона и предполагают, что Северная Корея, таким образом, может поставлять России оружие и боеприпасы.

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"Учитывая то, что Ким и Путин обсудили на последнем саммите некоторые вопросы военного обмена и сотрудничества, резкое увеличение железнодорожного движения, вероятно, свидетельствует о поставках Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию", - указано в публикации.

При этом специалисты акцентируют внимание на том, что нельзя точно сказать, что перевозится, поскольку грузы, зафиксированные на спутниковом снимке, накрыты брезентами. Однако примечательно, что американцы в ноябре 2022 года уже фиксировали в Тумангане российские железнодорожные вагоны. Тогда Штаты впервые заявили о поставках северокорейского вооружения боевикам ЧВК Вагнер.

Что может получить Ким Чен Ын взамен

Как полагают аналитики, северокорейскому лидеру в обмен на оружие и боеприпасы Москва может предоставить энергетическую и продовольственную помощь, а также передовые технологии, в том числе и связанные с межконтинентальными баллистическими ядерными ракетами и военными разведывательными спутниками.

Есть опасения, согласно которым возможная передача КНДР технологий от РФ усилит угрозу, связанную с растущим арсеналом ядерного оружия и ракет, которые предназначены для нанесения ударов по Соединенным Штатам Америки, Японии и Южной Кореи.

Встреча Путина и Ким Чен Ына

12 сентября глава КНДР Ким Чен Ын на своем бронепоезде прибыл в РФ. Там северокорейский диктатор встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. Ким Чен Ын впервые за 14 лет прибыл в Россию и назвал свою поездку "стратегической".

Ким Чен Ын пожелал оккупантам РФ "победы" над Украиной уже в своем первом заявлении после встречи с Путиным. По словам диктатора, сотрудничество с Россией стало приоритетом для Северной Кореи.

В Соединенных Штатах предупредили РФ и КНДР о новых санкциях в связи с их военным сотрудничеством. Рупор Путина Песков сказал, что Москва считает важными свои отношения с Северной Кореей.

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