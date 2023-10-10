'Москва передала вооружение': РФ знала о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль - ГУР

В украинской разведке сообщили, что российские ЧВК взаимодействуют с ХАМАС и обмениваются опытом ведения боев.

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Россия знала о нападении Хамас на Израиль / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк сообщил, что российские власти знали о подготовке боевиков ХАМАС к нападению на Израиль, которое произошло 7 октября.

"По данным ГУР, руководство России знало о том, что ХАМАС готовит террористическое нападение на Израиль. Москва передала боевикам вооружение, которое им удалось захватить во время войны против Украины", - рассказал Черняк в комментарии РБК-Украина.

Также украинская разведка сообщила, что российские ЧВК взаимодействуют с ХАМАСом, в частности в плане обмена опытом ведения боевых действий.

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"Сейчас Кремль использует факт нападения ХАМАСа и для распространения очередной пропаганды против Украины, и для отвлечения внимания мира от российской агрессии", - отметил Черняк.

В то же время, по оценкам ГУР, уже несколько групп, выполняющих задачи российских спецслужб, действуют на территориях боевых действий исключительно в интересах России, добавляет собеседник.

Что известно о связях России с ХАМАС

Известно, что в мае 2022 года представительная делегация из сектора Газа посетила страну-агрессорку Россию для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кстати, главари ХАМАС неоднократно встречались с российскими дипломатами.

РФ закупает и сотрудничает с Ираном, чтобы поставлять большое количество дронов для атак на Украину.

ХАМАС Полное название - Исламское движение сопротивления, передает Википедия.

Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло-бригады Изз ад-Дин аль-Кассам. ХАМАС признан террористической организацией в Израиле, Канаде, США и Японии, Европейском Союзе, также он запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В России ХАМАС террористической организацией не признали, движение считается легитимным партнером для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

Ситуация в Израиле

Напомним, что Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны". Премьер Нетаньяху объявил, что первый этап военной операции уже заканчивается. По состоянию на утро 8 октября было известно о около 300 погибших в Израиле.

Израиль контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС. Происходят единичные столкновения между войсками Израиля и боевиками ХАМАС, вторгшимися в Израиль. Не исключено, что в районе все еще есть террористы.

Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к мощной массированной атаке, которой еще никогда не было. Он обратил внимание, что важнейшей задачей подразделений израильских вооруженных сил окажется полная ликвидация каждой из целей организации ХАМАС.

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