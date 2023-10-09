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"Все очень серьезно": Россия готовится возобновить испытания ядерного оружия - Reuters

Юлия Куришко
9 октября 2023, 15:14 обновлено 9 октября, 15:30
Россия прокладывает путь к проведению ядерных испытаний, шаг, который резко усилит напряженность с Западом.
'Все очень серьезно': Россия готовится возобновить испытания ядерного оружия - Reuters
Россия может начать испытания с ядерным оружием / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

На прошлой неделе президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что российский парламент должен рассмотреть вопрос об отзыве Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрете испытаний 1996 года (CTBT).

Этот документ запрещает испытания с использованием ядерных взрывов. Лидеры парламента должны были обсудить этот вопрос в понедельник, передает Reuters.

Как сообщили в издании некоторые западные аналитики безопасности, видящие возрастающую вероятность российского испытания, хотя Путин сказал, что целью было лишь отразить позицию Соединенных Штатов, подписавших, но не ратифицировавших договор.

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"Проведение российских ядерных испытаний явно сейчас очень серьезно. Я не думаю, что это уверенность, но никого не должно удивлять, если это произойдет", - сказал Джеймс Актон, содиректор программы ядерной политики Карнеги.

Бывший советский и российский дипломат Николай Соков пошел дальше, заявив, что российские ядерные испытания будут означать очень серьезную эскалацию в направлении фактического использования атомного оружия.

По этой причине, сказал Соков, он не ожидает, что Россия будет проводить испытания на этом этапе. Скорее, по его словам, отмена ратификации была бы политическим шагом и частью более широкого пересмотра обязательств Москвы по безопасности, чтобы устранить видимый дисбаланс и "уравнять условия" с Соединенными Штатами.

"На данный момент я считаю ядерное испытание маловероятным, но ситуация очень напряженная, и эскалация невозможна", - сказал Соков, ныне старший научный сотрудник Венского центра разоружения и нераспространения.

Напомним, что Симоньян призывает взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Симоньян предлагает пойти на такое безумие просто "назло" странам Запада или же в надежде запугать их своим неадекватным поведением.

Данилов рассказал об угрозе ядерной атаки РФ: и объяснил, когда Кремль может нанести удар. Ядерный шантаж Кремля будет оставаться простым блефом до тех пор, пока другие страны не станут подвергаться такому шантажу.

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