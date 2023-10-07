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"Трудная задача": армия Украины может освободить Крым с помощью двух путей

Юлия Куришко
7 октября 2023, 18:28 обновлено 7 октября, 18:47
Экс-советник госсекретаря США считает, что вытеснить все российские войска из Крыма и Донбасса - это очень сложная задача.
'Трудная задача': армия Украины может освободить Крым с помощью двух путей
Как ВСУ могут освободить Крым / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 33 отдельная механизированная бригада

Экс-советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайз рассказал, что Украина движется на пути к освобождению Крыма, впрочем, это является трудной задачей.

Как отметил он на телеканале "Еспресо", чтобы вытеснить все российские войска из Крыма и Донбасса - это очень сложная задача для ВСУ.

"Но в Вашингтоне есть военно-политические эксперты, которые видят, что Украина движется в этом направлении. Во-первых, благодаря ее постепенному продвижению в направлении Азовского моря, чтобы разъединить Донбасс и Крым. И во-вторых, с помощью ATACMS, других ракетных систем большей дальности, а также украинских морских дронов, представляющих серьезную угрозу Крымскому мосту", - рассказал он.

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Он предполагает, вполне вероятным сценарий, при котором Украина сможет отрезать Крым, не убивая всех российских военных.

"Это заставит Путина вести переговоры на условиях, которые в конечном итоге будут гораздо выгоднее для Украины", - подчеркнул Брайз.

Освобождение Крыма

Напомним, что спецназовцы высадились в Крыму и ударили по оккупантам. В в Главном управлении разведки показали видео, как проходила операция на территории временно оккупированного Крыма. Было нанесено огневое поражение по захватчикам.

Россия срочно выводит свои суда из Крыма. В Институте изучения войны отметили, что российские военные перебросили из Севастополя в Новороссийск по меньшей мере 10 судов, чтобы спрятать от ударов ВСУ.

Эксперт рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым. Огрызко отметил, что обстоятельства освобождения Крыма очень просты - если силы обороны Украины отрежут Крым от поставок из России.

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