"Пока не одумаются": в Крыму "грозно наказали" США и выдвинули им "ультиматум"

В Бахчисарайском парке миниатюр в оккупированном агрессором Россией Крыму решили переместить с видного места копию статуи Свободы. Такие действия пособники захватчиков объяснили якобы агрессивной политики США в отношении РФ.
Как сообщает Коммерсант, российские оккупанты в Крыму в Бахчисарайском парке миниатюр переместили статую Свободы, чтобы "отомстить США".
В частности, "директор парка" сказал, что всему виной, мол, политика Штатов в отношении РФ.
"Статую мы убрали в дальний конец парка. Пусть там спокойно ждет свое время, пока власти США не одумаются", - заявил "директор".
Также на видео заметно, что там есть и коллаборант, бывший глава Верховной Рады Крыма Владимир Константинов. Теперь он у оккупантов "глава госсовета республики Крым".
Смотрите видео, как оккупанты в Крыму перенесли статую Свободы:
Ситуация в Крыму
22 сентября армия Украины поразила штаб Черноморского флота страны-оккупанта Российской Федерации в захваченном Севастополе. Вражеское Минобороны признало, что здание штаба фактически разрушено.
Военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий в интервью Главреду рассказал, пойдут ли ВСУ на Крым в ближайшие месяцы. Как полагает Заблоцкий, такого сценария исключать нельзя.
В Bloomberg назвали цели Украины в связи с ударами по Черноморскому флоту России и другим объектом захватчиков в Крыму. По мнению американских журналистов, силы обороны Украины стремятся освободить Крым, но наземную операцию вряд ли удастся провести в 2023 году.
Другие новости:
- Украина ударит ракетами по Крыму, Путину придется сделать выбор – Огрызко
- "Битва за Крым": Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ
- Спецназовцы высадились в Крыму и ударили по оккупантам: ГУР провело сложную операцию