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"Пока не одумаются": в Крыму "грозно наказали" США и выдвинули им "ультиматум"

Андрей Ганчук
6 октября 2023, 22:14 обновлено 6 октября, 22:23
На "победном мероприятии" по перемещению копии статуи Свободы присутствовал так называемый глава "госсовета Крыма" Владимир Константинов.
Крым
В Крыму оккупанты "победили" американскую статую Свободы / Соцсети

В Бахчисарайском парке миниатюр в оккупированном агрессором Россией Крыму решили переместить с видного места копию статуи Свободы. Такие действия пособники захватчиков объяснили якобы агрессивной политики США в отношении РФ.

Как сообщает Коммерсант, российские оккупанты в Крыму в Бахчисарайском парке миниатюр переместили статую Свободы, чтобы "отомстить США".

В частности, "директор парка" сказал, что всему виной, мол, политика Штатов в отношении РФ.

видео дня

"Статую мы убрали в дальний конец парка. Пусть там спокойно ждет свое время, пока власти США не одумаются", - заявил "директор".

Также на видео заметно, что там есть и коллаборант, бывший глава Верховной Рады Крыма Владимир Константинов. Теперь он у оккупантов "глава госсовета республики Крым".

Смотрите видео, как оккупанты в Крыму перенесли статую Свободы:

Как захватчики в Крыму боролись с копией статуи Свободы
Как захватчики в Крыму боролись с копией статуи Свободы / Скриншот Коммерсант

Ситуация в Крыму

22 сентября армия Украины поразила штаб Черноморского флота страны-оккупанта Российской Федерации в захваченном Севастополе. Вражеское Минобороны признало, что здание штаба фактически разрушено.

Военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий в интервью Главреду рассказал, пойдут ли ВСУ на Крым в ближайшие месяцы. Как полагает Заблоцкий, такого сценария исключать нельзя.

В Bloomberg назвали цели Украины в связи с ударами по Черноморскому флоту России и другим объектом захватчиков в Крыму. По мнению американских журналистов, силы обороны Украины стремятся освободить Крым, но наземную операцию вряд ли удастся провести в 2023 году.

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