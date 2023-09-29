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Удары по Черноморскому флоту и прорыв на Крым: в Bloomberg назвали цели Украины

Андрей Ганчук
29 сентября 2023, 15:07 обновлено 29 сентября, 15:07
Украина проводит операции, направленные на реализацию более широкой стратегии в плане наступления на южном фронте, считают американские журналисты.
Крым, Нептун
Украина намерена вернуть Крым / Коллаж: Главред, фото: DeepState, УНИАН

Силы обороны Украины активизировали свои удары ракетами и БПЛА по захваченному агрессором Россией Крыму. Войска уничтожают оружие, базы и логистические линии. Киев работает над более широкой стратегией наступления на юге, но в этом году решающего наземного прорыва на Крымский полуостров достичь вряд ли удастся.

Журналисты Bloomberg в своем материале пишут, что Украина после уничтожения передовых российских систем ПВО, которые закрывали позиции оккупантов на полуострове, применила еще и крылатые ракеты и БПЛА для уничтожения кораблей Черноморского флота РФ, а также отбила так называемые вышки Бойко, используемые оккупантами для радиолокационной деятельности.

В такой ситуации возможности Черноморского флота стали еще более ограниченными.

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Источники издания считают, что удары ВСУ по Крыму – часть более широкой стратегии, задачами которой является разрушение российской логистики и пресечение наступательных способностей врага.

Наземная операция в Крыму

Также отмечается, что действия сил обороны Украины по Крыму указывают на главный план Киева – возвращение полуострова. Однако, по оценкам собеседников журналистов, решающий прорыв в наземной операции относительно Крымского полуострова в этом году осуществить вряд ли удастся.

Ситуация в Крыму

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе 22 сентября. Минобороны российских захватчиков признало удар по стратегическому объекту. Здание ЧФ РФ фактически разрушено.

ВСУ берут Крым под огневой контроль, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, армия Украины работает над тем, чтобы сокрушить ключевые логистические линии российских оккупантов.

Военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий назвал сценарий освобождения Крыма. Как прогнозирует аналитики, Крымский полуостров превратится для оккупантов в остров и они вынуждены будут уйти под давлением ВСУ в рамках "жеста доброй воли".

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