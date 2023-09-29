Будет "жест доброй воли": эксперт назвал сценарий освобождения Крыма

Москва не будет упираться в Крыму – российские войска будут бежать оттуда, как черт от ладана, считает Владимир Заблоцкий.

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Владимир Заблоцкий назвал сценарий освобождения Крыма / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Аннексированный РФ Крым скорее всего будет освобожден путем перерезания "сухопутного коридора" и уничтожения Крымского моста, а далее последует "жест доброй воли". Об этом в интервью Главреду рассказал военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

"Если будет блокада Крыма, россиянам придется искать пути, чтобы обеспечить свои войска и население. Не будет запасов оружия, горючего, продовольствия и даже воды. Блокированный остров превратится в заповедную зону, где будут бегать без оружия злые и голодные зеленые человечки. И будет "жест доброй воли", как уже было в Херсоне и других местах", - сказал Заблоцкий.

Он добавил, что война – это нарушение логистики. Мы пытаемся разрушить снабжение российских военных, а они - наше.

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"Наши усилия успешны. Обе стороны несут потери, и у россиян их гораздо больше. Хотя вообще бы не хотелось, чтобы у нас были потери. Мы видим, как развивается ситуация в отношении Украины. США готовятся принять закон о безопасности в Черном море (закон может обеспечить присутствие НАТО в Черном море, - ред.), разрабатывают решения по восстановлению страны после войны, готовятся острее взяться за борьбу с коррупцией. И Москва уже не будет упираться в Крыму – российские войска будут бежать оттуда, как черт от ладана. На данном этапе война идет за сохранение жизни Путина. Пока что у него есть кошелек, в котором деньги от продажи нефти, но это временно", - объяснил Заболоцкий.

Кто такой Владимир Заблоцкий Владимир Заблоцкий – украинский военно-морской эксперт, корреспондент-обозреватель информационно-консалтинговой компании Defense Express. Инженер-кораблестроитель. Автор исследований, статей и монографий по исторической, военной и военно-морской тематике. Публикации Заблоцкого можно найти в таких изданиях, как Defense Express "Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины", Ukrainian Defense Review, "Войско Украины", "Камуфляж", Судоходство, NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety и др.

Освобождение Крыма

Для победы в войне над агрессором Россией армии Украины нужно изолировать Крым, чтобы сделать полуостров недоступным для оккупационных войск. Когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Украинские военные все чаще атакуют российских оккупантов в Крыму и уничтожают их военные объекты вместе с живой силой и техникой. Такие атаки помогают взять полуостров под огневой контроль. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Также он считает, что панические настроения в Крыму будут нарастать.

Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут к Крыму, российские оккупанты сразу капитулируют, считает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он убежден, что украинским военным в первую очередь необходимо остановить логистику россиян по сухопутному коридору. Тогда российские оккупанты окажутся в условном окружении.

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