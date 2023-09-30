Пойдут ли ВСУ на Крым в ближайшие месяцы: эксперт объяснил заявление об эвакуации

Нельзя исключать сценария, при котором силы обороны Украины начнут полноценную операцию по освобождению оккупированного Крыма в ближайшие месяцы. Предупреждение украинцев об эвакуации с полуострова – адекватная практика и риторика правительства. Об этом заявил капитан 1-го ранга в отставке, военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express и научный сотрудник Национального военно-исторического музея Владимир Заблоцкий.
В интервью Главреду в ответ на вопрос о том, может ли призыв Кабмина с просьбой к украинцам временно покинуть Крым быть связан с возможным началом полноценной операции по освобождению полуострова, он допустил развитие подобного сценария.
"Мы не можем этого исключать", - отметил эксперт.
По его словам, призыв к украинцам покинуть временно захваченный Крым – адекватная риторика правительства.
"(Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина, - ред.) Верещук сделала то, что и должно делать правительство – предупредить гражданское население о боевых действиях и мерах, которые должны обезопасить людей. В политическом плане ее заявление является сигналом международному сообществу о том, что мы - не россияне, пришедшие на нашу землю, а цивилизованная страна", - подчеркнул Заблоцкий.
Ситуация в Крыму
22 сентября армия Украины поразила штаб Черноморского флота России в захваченном ее оккупационными войсками Севастополе. Здание штаба частично разрушено и фактически непригодно для дальнейшего использование. Обрушение сооружения признали и в Минобороны РФ.
Военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий сделал прогноз, согласно которому войска РФ покинут Крым в рамках "жеста доброй воли". После выхода ВСУ к Азовскому побережью и уничтожения Крымского моста у захватчиков больше не останется других вариантов.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что ВСУ берут Крым под огневой контроль. Войска намерены перерезать ключевые маршруты логистики российских оккупантов.
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