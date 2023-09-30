УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пойдут ли ВСУ на Крым в ближайшие месяцы: эксперт объяснил заявление об эвакуации

Андрей Ганчук
30 сентября 2023, 18:51 обновлено 30 сентября, 19:20
Украина просит своих граждан в оккупированном агрессором Россией Крыму покинуть полуостров и переждать операцию по его освобождению на других территориях.
Пойдут ли ВСУ на Крым в ближайшие месяцы: эксперт объяснил заявление об эвакуации
Украина способна начать деоккупацию Крыма уже в ближайшие месяцы / Коллаж: Главред, фото: УНІАН, 33-я ОМБр

Нельзя исключать сценария, при котором силы обороны Украины начнут полноценную операцию по освобождению оккупированного Крыма в ближайшие месяцы. Предупреждение украинцев об эвакуации с полуострова – адекватная практика и риторика правительства. Об этом заявил капитан 1-го ранга в отставке, военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express и научный сотрудник Национального военно-исторического музея Владимир Заблоцкий.

В интервью Главреду в ответ на вопрос о том, может ли призыв Кабмина с просьбой к украинцам временно покинуть Крым быть связан с возможным началом полноценной операции по освобождению полуострова, он допустил развитие подобного сценария.

"Мы не можем этого исключать", - отметил эксперт.

видео дня

По его словам, призыв к украинцам покинуть временно захваченный Крым – адекватная риторика правительства.

"(Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина, - ред.) Верещук сделала то, что и должно делать правительство – предупредить гражданское население о боевых действиях и мерах, которые должны обезопасить людей. В политическом плане ее заявление является сигналом международному сообществу о том, что мы - не россияне, пришедшие на нашу землю, а цивилизованная страна", - подчеркнул Заблоцкий.

Ситуация в Крыму

22 сентября армия Украины поразила штаб Черноморского флота России в захваченном ее оккупационными войсками Севастополе. Здание штаба частично разрушено и фактически непригодно для дальнейшего использование. Обрушение сооружения признали и в Минобороны РФ.

Военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий сделал прогноз, согласно которому войска РФ покинут Крым в рамках "жеста доброй воли". После выхода ВСУ к Азовскому побережью и уничтожения Крымского моста у захватчиков больше не останется других вариантов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что ВСУ берут Крым под огневой контроль. Войска намерены перерезать ключевые маршруты логистики российских оккупантов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ новости Крыма война России и Украины Владимир Заблоцкий
Реклама

Главное за день

Угроза новых ударов: украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ

Угроза новых ударов: украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ

18:59 Украина
Враг устроил штурм, но получил по зубам от ВСУ: названа "горячая" точка фронта

Враг устроил штурм, но получил по зубам от ВСУ: названа "горячая" точка фронта

17:53 Украина
Бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение: названо условие

Бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение: названо условие

17:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:59

Угроза новых ударов: украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ

18:51

Пойдут ли ВСУ на Крым в ближайшие месяцы: эксперт объяснил заявление об эвакуации

18:44

Никогда не догадаетесь: что означает слово "пирхота" в украинском языке

18:09

"Угроза существует": в ГУР рассказали о передаче иранских ракет России

17:53

Враг устроил штурм, но получил по зубам от ВСУ: названа "горячая" точка фронта

Украина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - ЗаблоцкийУкраина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - Заблоцкий
17:22

Настоящая украинская юшка: Клопотенко удивил простым рецептом

17:21

Бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение: названо условие

17:04

Лепс и Чичерина жидко опозорились с новым патриотическим треком

16:58

От россиян осталось мокрое место: украинские защитники взорвали "опорник" РФВидео

Реклама
16:35

Гороскоп Таро на неделю 2-8 октября: Льву – улучшения, Раку – горечь реальности

16:20

Покрасил свою шевелюру в черный цвет: Мишина показала 11-летнего сына в новом имиджеВидео

16:17

Подоляк – об оккупации земель Украины: Россию ждет финал с мемуарами за решеткой

16:04

Почему ни в коем случае нельзя фотографировать спящего человека: потрясающие суеверия

15:54

Киев имеет право бить Taurus по территории РФ: в ФРГ сделали громкое заявление

15:23

Медведев бесплодно размечтался о присоединения новых украинских земель

15:14

Украина создает первый в мире флот морских дронов, РФ прячет корабли – Зеленский

15:13

Любовный гороскоп на неделю 2-8 октября: Рыбам – новый уровень, Раку - неприятности

15:06

Церковный праздник 1 октября: что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

14:50

Спустя 27 лет после убийства Тупака Шакура полиция задержала виновного в преступлении

14:46

Спецоперация ГУР: в плен сдались 12 военных РФ – детали уникальной вербовки

Реклама
14:38

Африке нужно не только зерно из Украины: Кулеба раскрыл детали

14:26

Коля Серга расказал как встречался с Залужным и что просил главкома ВСУ

13:57

Ничем не хуже белого, а то и вкуснее: как найти и приготовить известный польский гриб

13:49

Армения уходит от Москвы: назван еще один регион, который может потерять РФВидео

13:48

Столтенберг назвал парадоксальный путь к миру в Украине

13:04

Гороскоп на завтра 1 октября 2023: Стрелец – важный звонок, Рыбам - достижение

13:00

"Сложная задача с жертвами": эксперт оценил, можно ли освободить Крым без F-16 и ATACMS

12:46

РФ ударила по важному объекту в Украине: названы цели атак вражеских дронов

12:15

Субсидии поменяются с 1 октября: но есть один нюанс

11:49

"Было интересное совещание": Буданов рассказал детали планов РФ по захвату ХарьковаВидео

11:42

Украина начала производство пушек и снарядов "натовского" калибра – Зеленский

11:40

Режиссер-воин Сеитаблаев сделал предложение молодой возлюбленной

11:14

Кайли Дженнер наконец-то официально сменила имя своего сына

11:01

Полтора года скрывались в оккупации: ВМС и ГУР сумели спасти двух десантников

10:45

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 30 вражеских БПЛА

10:14

Именины 1 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

10:11

"Понимаю, что это не моя заслуга": Харчишин рассказал, почему его сын пошел служить в ВСУ

09:57

В Украине вырастет "минималка": в Кабмине назвали сумму и сроки

09:33

Пенсии в Украине в 2024-м масштабно пересчитают по-новому: сколько получат пенсионеры

09:02

Витовская объяснила, почему украинские актеры за мизерные деньги снимались у россиян

Реклама
08:45

Грузинский ресторан отдыхает: рецепт ленивых хачапури на сковороде от Эктора за рекордные 15 минут

08:45

ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении и захватили высоту - ISW

08:12

Украину используют как большой рекламный роликмнение

07:41

Ночью РФ атаковала Винницкую область: есть "прилет" в объект инфраструктуры

06:22

Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: какая главная проблема для наших ПВОмнение

05:30

В чем пойти на свидание: простые советы, которые подарят приятную встречу

04:45

Уничтожение Черноморского флота: эксперт раскрыл "огненный" сценарий

03:41

Гороскоп на октябрь 2023 для Дев: романтика, повышение на работе и путешествиеВидео

02:10

"Этот прогноз сбудется": Огрызко ответил, закончится ли война в следующем годуВидео

01:35

Военно-морской эксперт спрогнозировал, когда начнется освобождение Крыма

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять