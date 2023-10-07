Контроль России над Крымом - под вопросом: в Politico рассказали о проблемах ЧФ РФ

Без Крыма Черноморский флот будет нежизнеспособен, а возможности Кремля в регионе - ограничены.

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Украинские атаки заставили Россию передислоцировать Черноморский флот / Коллаж: Главред, фото: flot.com, pixabay.com

Украина настолько сильно ударила по российскому Черноморскому флоту, что Москва выводит большую его часть из временно оккупированного Крыма, позволяя Киеву вновь открыть свои порты для зерновых судов, несмотря на угрозы России о блокаде. Об этом пишет издание Politico.

"На сегодняшний день Россия распыляет свой флот, опасаясь новых нападений на свои корабли. Часть подразделений перебазируется в порт Новороссийск. Они стараются не посещать Севастополь так часто, потому что больше не чувствуют себя там в безопасности", — сказал изданию официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

За последние недели Украина провела серию тщательно спланированных атак на флот и часть его жизненно важной инфраструктуры: уничтожила ключевые системы ПВО, высадила десант в Крыму и нанесла удар по базе флота в Севастополе. В результате была серьезно повреждена подлодка и ракетоносец, а также выведен из строя сухой док флота.

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Переломным моментом стал ракетный обстрел штаба флота РФ в центре Севастополя.

Украинские силы также контролируют буровые установки в Черном море, а также остров Змеиный.

"Это сделало военно-морские операции в западной части Черного моря опасными для России, позволяя судам с зерном заходить в украинские порты с гораздо меньшим страхом быть остановленными и взятыми на абордаж россиянами", - пишет автор статьи.

"Сейчас корабли и катера Черноморского флота РФ фактически не ходят в направлении территориального моря Украины. Время от времени они появляются на побережье Крыма, но не ближе. Они не осмеливаются выйти за пределы полуострова Тарханкут", — заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

По ее словам, российские военные корабли были отброшены как минимум на 100 морских миль от побережья, контролируемого Украиной.

Это позволило Киеву возобновить экспорт зерна из трех черноморских портов, открыв маршрут, который Кремль пытался заблокировать после выхода из зерновой сделки, заключенной под эгидой ООН.

Представитель командования ВСУ "Юг" на условиях анонимности сообщил, что украинские военные насчитали по меньшей мере 10 кораблей российского Черноморского флота, которые раньше базировались в Крыму, а теперь переместились в порт Новороссийск.

Впрочем, хотя грузовые суда снова ходят в украинские порты, угроза еще не миновала. Российские самолеты все еще летают над морем, оккупанты часто бомбят остров Змеиный и атакуют с помощью дронов города и поселки на черноморском побережье Украины.

Как сообщает британская разведка, существует также опасность того, что страна-агрессор Россия может заминировать морские пути.

"На данный момент ситуация на Черном море является затруднительной для Кремля, поскольку его вторая по величине военно-морская сила была унижена страной, у которой почти нет военно-морского флота", - пишет издание.

Черноморский флот был "яблоком раздора" между Украиной и Россией с момента распада Советского Союза. У Москвы была особая договоренность с Киевом о продолжении базирования флота в Севастополе, и обеспокоенность по поводу этих прав на базирование была одной из причин, по которым президент России Владимир Путин начал свою незаконную аннексию Крыма в 2014 году.

Вызов флоту также ставит под угрозу удержание Россией Крыма, считает украинский военный Владимир Заблоцкий. По его словам, без Крыма этот флот будет нежизнеспособен, а возможности Кремля в регионе - ограничены.

"Таковы стратегические последствия нашей будущей деоккупации полуострова. Именно флот обеспечивает логистику российских сил на этом направлении. И ключ к этому — обладание Севастополем", — сказал он.

Ситуация в Черном море

После удара по БДК "Минск" и подводной лодке "Ростов-на-Дону" армия Украины 22 сентября поразила штаб Черноморского флота российских оккупантов в захваченном Севастополе. Здание штаба ЧФ РФ фактически разрушено.

Россия из-за угрозы ударов со стороны ВСУ перебросила 14 кораблей в Новороссийск. По мнению аналитиков Института изучения войны, такие действия оккупантов связаны с попыткой отвести корабли от вероятных ударов Украины.

В Министерстве обороны Великобритании предполагают, что украинские силы фактически смогли нанести поражение российскому флоту в Черном море.

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