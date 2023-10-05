Бой на море: ГУР раскрыло уникальные детали высадки в Крыму

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили новые детали вчерашней десантной операции в оккупированном Крыму.

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Десантная операция ГУР в Крыму / коллаж Главред, фото: скриншот ГУР

В пределах спецоперации военной разведки Украины на территории временно оккупированного Крыма разведчики подразделения специального назначения "Артан" ГУР МО Украины высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

Как отмечают в разведке, спецназ вступил в ожесточенный бой с российскими захватчиками на указанных оккупированных территориях, нанеся врагу значительные потери.

Также представители ГУР сообщили, что во время выполнения боевого задания состоялся бой на море.

видео дня

"На пути отхода после выполнения боевого задания в Крыму воины" Артана" также провели бой на море ― противник попытался преследовать спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации", - говорится в сообщении.

Также в ГУР опубликовали видео, как именно проходила операция.

ГУР показали детали высадки в Крыму / Скриншот

Смотрите видео проведения операции ГУР в Крыму:

Командир "Артана" Виктор Торкотюк пообещал, что это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове.

"О большинстве из них станет известно лишь впоследствии. Это системная, спланированная и скоординированная работа всех задействованных подразделений. Последствия нашей работы враг будет чувствовать еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчиками о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий", - отметил командир "Артана" Виктор Торкотюк.

Освобождение Крыма

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинские спецназовцы провели сложную операцию на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Воины десантировались в Крыму, после чего нанесли огневое поражение по российским оккупантам.

Также, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал контрнаступление Украины успешным и отметил, что сейчас можно наблюдать начало битвы за аннексированный Крым.

В свою очередь в Институте изучения войны отметили, что российские военные перебросили из Севастополя в Новороссийск не менее 10 судов. В ISW сообщили, что ВС РФ недавно отвели из Крыма фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подводные лодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

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