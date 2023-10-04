"Понесли тяжелые потери": новые детали десантной операции ГУР в Крыму

Сегодня, 4 октября, ГУР объявили о проведении десантной операции в Крыму. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил новые детали операции.

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Новые детали десантной операции ВСУ в Крыму / Коллаж Главред, фото: Главное управление разведки

Во время новой высадки спецназовцев ГУР на территории полуострова Крым российские оккупанты понесли тяжелые потери. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Юсов подчеркнул, что украинские бойцы успешно завершили операцию и вернулись обратно.

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Юсов также сообщил детали проведенной операции. Он отметил, что высадка имела диверсионно-разведывательный характер. Украинские бойцы успешно выполнили поставленную задачу и вернулись обратно

"Она [операция] предусматривает определенные меры на территории и возвращение обратной группы. Наши группы уже вернулись", - отметил Юсов в комментарии агентству "РБК-Украина".

Представитель разведки также сообщил, что после десантирования состоялась жесткая битва по результатам которой оккупанты понесли тяжелые потери.

"К сожалению, есть потери и среди наших спецназовцев, но их нельзя сравнить с российскими", - отметил Юсов.

Также он добавил, что деоккупация полуострова продолжается.

"К сожалению, она не возможна без потерь. Это в частности цена за то, что фактически без боя сдали украинский Крым в 2014 году. Украина обязательно вернет Крым и все оккупированные территории", - подытожил представитель ГУР.

Высадка десанта в Крыму

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинские спецназовцы провели сложную операцию на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Воины десантировались в Крыму, после чего нанесли огневое поражение по российским оккупантам.

Также 24 августа 2023 года спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что украинские военные устроили настоящий рейд в оккупированном Крыму и повредили минимум 4 быстроходных катера россиян. Это все произошло в ходе спецоперации Главного управления разведки и Военно-Морских сил Украины.

В свою очередь пресс-служба ГУР сообщала, что украинские спецподразделения добрались до полуострова на плавсредствах и высадились на берег в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк.

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