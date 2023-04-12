Войска РФ в блокаде и десант ВСУ в Крыму: эксперт объяснил, почему враг не удержит полуостров

Агрессор Россия за годы оккупации Крыма не смогла сделать из полуострова укрепленный район и теперь вынуждена рыть бесполезные окопы, считает Сергей Грабский.

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Украина могла бы отправить десант в Крым, но у Киева нет такой возможности - Грабский / Коллаж 28-я ОМБр, УНИАН

Стране-оккупанту России за годы оккупации Крымского полуострова не удалось сделать из него укрепленный район. К тому же в ситуации изоляции, в которой могут оказаться российские захватчики, ни одна армия не смогла удержать контроль над Крымом. Украина могла бы отправить на полуостров десант, но у Киева нет такой возможности, а история показала, что подобные военные операции проводить не нужно. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

В интервью Главреду в ответ на вопрос о том, как агрессор Россия собралась удерживать захваченный Крым, он акцентировал внимание на провале планов Москвы создать на полуострове укрепленный район.

"За весь период оккупации Россия не сделала из Крыма укрепленный район. Сейчас мы наблюдаем торопливые действия – противник на оккупированном полуострове пытается создать линии обороны. Но дело в том, что ни одна армия, какой бы мощной она ни была, не смогла удержать Крым, если попадала в блокаду на полуострове. Географические особенности не позволяют удерживать Крым, если у войск нет плацдарма на материке. И российские окопы, и так называемые укрепления, которые они сооружают на берегу моря – лишь издевательство над экологией полуострова. С военной точки зрения это лишено всякого смысла. Здесь можно говорить разве что о коррупции или распиле бюджета", - объяснил Грабский.

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Также он добавил, что Киев мог бы отправить десант на Крымский полуостров, однако такой возможности нет. К тому же ни одна высадка десанта в Крыму не была успешной.

"Украина могла бы отправить десант в Крым, однако у нас нет транспортных средств для перемещения на полуостров даже роты. Более того, исторический опыт свидетельствует о том, что ни одна высадка десанта на Крымский полуостров не была успешной. Десантные операции Красной армии времен Второй мировой войны являются тому подтверждением", - подчеркнул Сергей Грабский.

Освобождение Крыма

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес ранее сказал, что освобождение ВСУ оккупированного Крыма изменит стратегическую ситуацию на фронте.

Самым перспективным вариантом для украинских войск он видит рассечение так называемого "сухопутного коридора" в захваченный Крым.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига сказал, что Украина может пойти на переговоры со страной-оккупантом Россией после того как ВСУ выйдут к Крыму.

Позже он уточнил, что это только одна из возможных опций.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что Украина может освободить Крым в течение 5-7 месяцев. По мнению чиновника, у Москвы нет ресурсов для удержания полуострова. Переговоры могут состояться только в случае вывода Россией своих оккупантов с Крымского полуострова.

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