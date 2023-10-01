"Бавовна" в Крыму: в Джанкою по складу врагов прилетела ракета - местные жители

Во временно оккупированном Крыму в районе Джанкоя 1 октября слышали сильный звук взрыва. Предварительно, на полуостров залетела ракета.

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Во временно оккупированном Джанкое в Крыму - новый "хлопок" / коллаж Главред, фото Facebook и скриншот

Во временно оккупированном страной агрессором РФ полуострове Крым в районе городе Джанкой 1 октября сразу после полудня произошел сильный взрыв. Как пишут в Сети местные жители, они видели большие клубы дыма, который поднимался в небо.

По предварительной версии событий, удар по объекту по полуострову был нанесен ракетой.

Естественно, что российские оккупанты и их приспешники принялись утверждать, что противовоздушная оборона агрессорской армии "сбила вражескую цель", а упавшие осколки "повредили складские помещения".

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"Жертв и пострадавших нет. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – написал крымский гауляйтер Сергей Аксенов.

Как пишут в сообществе "Крымский ветер", взрыв прогремел около 12:37 по киевскому времени. И его слышали жители Джанкойского и Красноперекопского районов.

Один из местных коллаборантов Олег Крючков так и вовсе говорит ‒ мол, ПВО русской армии сбило "украинскую ракету С-200".

Ситуация в Крыму

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота России в оккупированном Севастополе 22 сентября. Здание штаба частично разрушено. Министерство обороны российских захватчиков признало разрушение сооружения.

Пойдут ли ВСУ на Крым в ближайшие месяцы, рассказал военно-морской эксперт Владимир Забродский. Как полагает он, в такой ситуации подобного сценария исключать нельзя.

В Bloomberg назвали цели Украины в связи с ударами по Черноморскому флоту РФ и другим объектам в оккупированном Крыму. Журналисты отметили, что ВСУ стремятся освободить Крымский полуостров, однако наземную операцию вряд ли удастся провести уже в этом году.

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