"Бавовна" в Крыму: в Джанкою по складу врагов прилетела ракета - местные жители

Во временно оккупированном страной агрессором РФ полуострове Крым в районе городе Джанкой 1 октября сразу после полудня произошел сильный взрыв. Как пишут в Сети местные жители, они видели большие клубы дыма, который поднимался в небо.
По предварительной версии событий, удар по объекту по полуострову был нанесен ракетой.
Естественно, что российские оккупанты и их приспешники принялись утверждать, что противовоздушная оборона агрессорской армии "сбила вражескую цель", а упавшие осколки "повредили складские помещения".
"Жертв и пострадавших нет. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – написал крымский гауляйтер Сергей Аксенов.
Как пишут в сообществе "Крымский ветер", взрыв прогремел около 12:37 по киевскому времени. И его слышали жители Джанкойского и Красноперекопского районов.
Один из местных коллаборантов Олег Крючков так и вовсе говорит ‒ мол, ПВО русской армии сбило "украинскую ракету С-200".
Ситуация в Крыму
Армия Украины поразила штаб Черноморского флота России в оккупированном Севастополе 22 сентября. Здание штаба частично разрушено. Министерство обороны российских захватчиков признало разрушение сооружения.
Пойдут ли ВСУ на Крым в ближайшие месяцы, рассказал военно-морской эксперт Владимир Забродский. Как полагает он, в такой ситуации подобного сценария исключать нельзя.
В Bloomberg назвали цели Украины в связи с ударами по Черноморскому флоту РФ и другим объектам в оккупированном Крыму. Журналисты отметили, что ВСУ стремятся освободить Крымский полуостров, однако наземную операцию вряд ли удастся провести уже в этом году.
Другие новости:
- Удары по Крыму скоро усилятся: Свитан рассказал о первой "ласточке"
- Достать до оккупантов в Крыму: Украина создает аналог Калибра — The Economist
- ВСУ берут Крым под огневой контроль - Подоляк