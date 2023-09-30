Украина ударит ракетами по Крыму, Путину придется сделать выбор – Огрызко

Украина будет наносить удары дальнобойными ракетами по российским оккупантам в захваченном Крыму еще до того, как войска подойдут к полуострову. Главе Кремля Владимиру Путину придется делать выбор: держаться до последнего или выводить свои войска. Об этом заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.
В ходе чата на Главреде он рассказал о том, что российские оккупанты в Крыму будут под ударами дальнобойных ракет Украины еще до момента выхода ВСУ к полуострову. Такие меры станут аргументом для россиян, чтобы они задумались.
"Дальнобойными ракетами Путин получит уже сейчас, еще до того, как украинские войска приблизятся к Крыму. И это будет очень стимулирующим аргументом для россиян", - считает дипломат.
Также он добавил, что украинская армия будет фактически дожимать захватчиков на Крымском полуострове, и Путину придется сделать выбор.
"Путину придется принимать решение, потому что в российском сознании Крым стал сакральным, стал символом "величия". Но это "величие" будет разбомблено нашими ракетами максимально быстро. А потом Путин решит, надо ли держаться до последнего или надо уходить. Другого варианта у него нет. Но при этом он выдвинет совершенно неприемлемые для нас условия и начнёт торговаться, как базарная баба", - подчеркнул Владимир Огрызко.
Ситуация в Крыму
Армия Украины поразила штаб Черноморского флота России в оккупированном Севастополе 22 сентября. Здание штаба частично разрушено. Министерство обороны российских захватчиков признало разрушение сооружения.
Пойдут ли ВСУ на Крым в ближайшие месяцы, рассказал военно-морской эксперт Владимир Забродский. Как полагает он, в такой ситуации подобного сценария исключать нельзя.
В Bloomberg назвали цели Украины в связи с ударами по Черноморскому флоту РФ и другим объектам в оккупированном Крыму. Журналисты отметили, что ВСУ стремятся освободить Крымский полуостров, однако наземную операцию вряд ли удастся провести уже в этом году.
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