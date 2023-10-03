В Крыму и Белгородской области прогремели взрывы: РФ истерит из-за 'Нептунов'

В оккупированном Крыму и Белгородской области вечером 3 октября прогремели новые взрывы. Россияне отчитываются о "работе" средств противовоздушной обороны.
В частности, местные пророссийские паблики писали о взрывах в Севастополе. В тот момент в городе была включена воздушная тревога, а россияне "предупреждали" о ракетной опасности.
В связи с воздушной тревогой в Крыму приостанавливали движение на Керченском мосту.
Вскоре в Минобороны России заявили об уничтожении украинской ракеты "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря.
В то же время информация по "атаке" на Севастополь в российских пропагандистских источниках отличается. Потому что уже после сообщения министерства Шойгу появилось сообщение "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева об "обезвреженном российскими ПВО беспилотнике". Фрагменты БПЛА упали на крышу жилого дома. В некоторых квартирах якобы "выбило окна".
Кроме того, сегодняшнего вечера якобы снова атаковали Белгородскую область. Средства российской ПВО "уничтожили два снаряда РСЗО и беспилотник". Никаких подтверждений заявлениям МО России нет.
ПКР Нептун
Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета. Предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, передает Википедия.
Разработана киевским конструкторским бюро Луч на основе советской ракеты Х-35, в разработке и производстве которой участвовали предприятия Украины. Нептун отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления.
Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.
Ракета Нептун была принята Украиной на вооружение в августе 2020 года.
Взрывы в Крыму
Последние несколько месяцев ВСУ активно работают по уничтожению объектов Черноморского флота и средств ПВО россиян в Крыму. Недавно, 22 сентября, под ракетный удар попал штаб ЧФ в Севастополе, в результате которого было "задвухсочено" более 30 российских офицеров.
По мнению Романа Свитана, с такими темпами украинские военные имеют все шансы прорвать сухопутный коридор РФ в Крым к Новому году.
В ВМСУ отмечали, что собираются вывести из строя весь Черноморский флот - иным образом безопасность в морском регионе не обеспечить.
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