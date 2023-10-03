УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Крыму и Белгородской области прогремели взрывы: РФ истерит из-за "Нептунов"

Яна Ставская
3 октября 2023, 21:55 обновлено 3 октября, 22:08
От оккупантов поступают противоречивые заявления, которые не имеют никакого подтверждения.
В Крыму и Белгородской области прогремели взрывы: РФ истерит из-за 'Нептунов'
Взрывы в Крыму прогремели во время воздушной тревоги / коллаж Главреда, Фото: УНИАН, mil.ru

В оккупированном Крыму и Белгородской области вечером 3 октября прогремели новые взрывы. Россияне отчитываются о "работе" средств противовоздушной обороны.

В частности, местные пророссийские паблики писали о взрывах в Севастополе. В тот момент в городе была включена воздушная тревога, а россияне "предупреждали" о ракетной опасности.

В связи с воздушной тревогой в Крыму приостанавливали движение на Керченском мосту.

видео дня

Вскоре в Минобороны России заявили об уничтожении украинской ракеты "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря.

В то же время информация по "атаке" на Севастополь в российских пропагандистских источниках отличается. Потому что уже после сообщения министерства Шойгу появилось сообщение "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева об "обезвреженном российскими ПВО беспилотнике". Фрагменты БПЛА упали на крышу жилого дома. В некоторых квартирах якобы "выбило окна".

Кроме того, сегодняшнего вечера якобы снова атаковали Белгородскую область. Средства российской ПВО "уничтожили два снаряда РСЗО и беспилотник". Никаких подтверждений заявлениям МО России нет.

ПКР Нептун

Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета. Предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, передает Википедия.

Разработана киевским конструкторским бюро Луч на основе советской ракеты Х-35, в разработке и производстве которой участвовали предприятия Украины. Нептун отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления.

Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

Ракета Нептун была принята Украиной на вооружение в августе 2020 года.

Взрывы в Крыму

Последние несколько месяцев ВСУ активно работают по уничтожению объектов Черноморского флота и средств ПВО россиян в Крыму. Недавно, 22 сентября, под ракетный удар попал штаб ЧФ в Севастополе, в результате которого было "задвухсочено" более 30 российских офицеров.

По мнению Романа Свитана, с такими темпами украинские военные имеют все шансы прорвать сухопутный коридор РФ в Крым к Новому году.

В ВМСУ отмечали, что собираются вывести из строя весь Черноморский флот - иным образом безопасность в морском регионе не обеспечить.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине аннексия Крыма Крымский мост новости Крыма Нептун деоккупация Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Крыму и Белгородской области прогремели взрывы: РФ истерит из-за "Нептунов"

В Крыму и Белгородской области прогремели взрывы: РФ истерит из-за "Нептунов"

21:55 Украина
ВСУ пошли вперед на юге: "покрошили" сотни россиян и продвинулись вперед

ВСУ пошли вперед на юге: "покрошили" сотни россиян и продвинулись вперед

20:51 Украина
Ситуация с зерном налаживается: все три черноморских порта снова заработали

Ситуация с зерном налаживается: все три черноморских порта снова заработали

19:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:08

Назло Добрынину: Даша Квиткова намекнула на новый роман

21:55

В Крыму и Белгородской области прогремели взрывы: РФ истерит из-за "Нептунов"

21:48

НАТО выставит сотни тысяч "штыков": в Альянсе раскрыли сценарий войны с РФ

21:41

В Украине утвердили план действий на случай блэкаутов

21:07

Дмитрий Гордон показал романтику с Алесей Бацман

Россия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван КиричевскийРоссия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван Киричевский
20:52

Как и куда смогут бить "кассетные" ATACMS: раскрыто главное преимущество

20:51

ВСУ пошли вперед на юге: "покрошили" сотни россиян и продвинулись вперед

19:41

Ситуация с зерном налаживается: все три черноморских порта снова заработали

19:41

"Просто мясо": оккупантов РФ в наказание переводят в отряды "Шторм Z" – Reuters

Реклама
19:20

Байден провел важнейшие переговоры по Украине — Белый дом

19:10

Почему российская пропаганда визжит о "прекращении поддержки" Украинымнение

18:55

"Вернемся в 93 год": Симоньян призывает взорвать ядерную бомбу над СибирьюВидео

18:46

Угроза ядерной атаки РФ: Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар

18:35

Звезда фильма "Кин-дза-дза!" госпитализирован с поражением мозга

18:30

Россия готовится к ядерным испытаниям новой ракеты: в ГУР оценили угрозу

18:20

Армия РФ усиливает наступление на юге: военный раскрыл три важных направления

18:01

Киев выделил еще 1,26 млрд грн на беспилотники, технику и прицелы для ВСУ - Кличко

17:54

РФ может бить новыми дронами-камикадзе: украинцев предупредили об опасности

17:48

Этот нетривиальный вопрос собьет с толку вашего друга: блогер поделилась секретомВидео

17:35

"Начал новую жизнь": внук-беглец Ротару обосновался в Лондоне

Реклама
17:29

Где лучше хранить мед в домашних условиях: не испортится и не загустеет

17:25

Варенье из этого овоща станет хитом вашей семьи: рецепт фантастического джема

17:11

Ход невесты: Аня Тейлор-Джой в шикарном платье пошла под венец в Венеции

17:05

Лучше, чем "китайские танцы": идеальная танцевальная тренировка для похудения на 15 минВидео

17:01

Коврик в прихожую по фен-шуй: какой цвет привлечет в дом удачу и деньги

16:57

Россияне наступали на позиции ВСУ, но понесли огромные потери техники и солдат

16:36

"Полезно для тела и мозга": известный врач назвал лучшее занятие для памяти

16:21

РФ готовится к массированным атакам: Жданов раскрыл, чем россияне будут заменять ракеты

16:20

"Президенту необходимо услышать": стало известно о деталях заседания Ставки

16:15

Россия, возможно, хочет от Ирана не баллистических ракет - эксперт

16:13

"ВСУ будут абсолютно переоснащены": в ОП сделали сильное заявление о перестройке армии

16:01

Заплатите хотя бы копейку: астролог рассказала, что нельзя принимать в подарок

15:43

Марк Цукерберг похвастался жуткими "фонарями" под глазами - кто разбил ему лицо

15:43

ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

15:40

Женщина сделала стиральный порошок из каштанов и не пожалела

15:38

Грех ли жить с венчанным мужчиной: простой ответ на этот вопрос свалит с ног

15:25

У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

14:59

Режим "черного лебедя": эксперт раскрыл, кто в РФ больше всего хочет убрать ПутинаВидео

14:30

Какой сегодня праздник 4 октября: кого нужно поздравить в этот день

14:20

Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS: ждут команды от Байдена

Реклама
14:18

Прослужат не один год: эксперт рассказал, как часто и правильно стирать джинсы

13:49

Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море – Минобороны Британии

13:44

Переход к гибкому курсу доллара: эксперт из НБУ пояснил, рухнет ли гривна в пропасть

13:40

Нашел замену Квитковой: Добрынина заподозрили в романе с моделью

12:59

Социальную помощь в Украине будут платить совершенно иначе: в Минсопцолитики раскрыли план

12:46

Только 2% людей найдут поросенка в цирке за 15 секунд: безумная оптическая иллюзия

12:41

Что обрезать в октябре: какие растения нужно привести в порядок перед зимой

12:23

Украинским военным увеличили доплаты: кто получит от 20 до 100 тысяч

12:14

Умер Народный артист Украины Андрей Верес

12:10

Военный эксперт пояснил, какое оружие РФ хочет получить от Ирана

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять