ВСУ пошли вперед на юге: 'покрошили' сотни россиян и продвинулись вперед

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели продвинуться на Таврическом направлении.
Об удачных действиях украинских защитников сообщил в своем Telegram-канале бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский.
По его данным, артиллерийские подразделения украинских войск в течение суток выполнили 1198 огневых задач.
"За последние сутки потери врага составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 оккупантов", - уточнил украинский генерал.
Тарнавский добавил, что на Таврическом направлении уничтожены 20 единиц военной техники противника:
- 1 танк;
- 2 ББМ;
- 7 артиллерийских систем;
- 5 единиц автомобильной техники;
- 5 – специальной техники;
- 8 складов боеприпасов врага.
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось о том, что на юге украинские защитники "перемололи" сотни россиян. На Таврическом направлении украинские бойцы за сутки выполнили 1098 огневых задач.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ стянула "элитные" части и технику: в ВСУ назвали условие штурма Бахмута. Операция украинских защитников в Бахмуте может начаться лишь после того, как она будет тщательно спланирована, отметил Илья Евлаш.
Напомним, глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.
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