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ВСУ пошли вперед на юге: "покрошили" сотни россиян и продвинулись вперед

Алексей Тесля
3 октября 2023, 20:51 обновлено 3 октября, 20:56
На Таврическом направлении за сутки уничтожены 20 единиц военной техники противника.
ВСУ пошли вперед на юге: 'покрошили' сотни россиян и продвинулись вперед
ВСУ продвигаются на юге / колаж: Главред, фото: 92 ОМБр, 3 окрема штурмова бригада

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели продвинуться на Таврическом направлении.

Об удачных действиях украинских защитников сообщил в своем Telegram-канале бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский.

По его данным, артиллерийские подразделения украинских войск в течение суток выполнили 1198 огневых задач.

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"За последние сутки потери врага составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 оккупантов", - уточнил украинский генерал.

Тарнавский добавил, что на Таврическом направлении уничтожены 20 единиц военной техники противника:

  • 1 танк;
  • 2 ББМ;
  • 7 артиллерийских систем;
  • 5 единиц автомобильной техники;
  • 5 – специальной техники;
  • 8 складов боеприпасов врага.
Screenshot
Сообщение А.Тарнавского / t.me/s/otarnavskiy

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что на юге украинские защитники "перемололи" сотни россиян. На Таврическом направлении украинские бойцы за сутки выполнили 1098 огневых задач.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ стянула "элитные" части и технику: в ВСУ назвали условие штурма Бахмута. Операция украинских защитников в Бахмуте может начаться лишь после того, как она будет тщательно спланирована, отметил Илья Евлаш.

Напомним, глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.

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