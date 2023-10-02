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Мощный удар ВСУ на юге: украинские защитники "перемололи" десятки россиян

Алексей Тесля
2 октября 2023, 12:56 обновлено 2 октября, 12:56
На Таврическом направлении украинские бойцы за сутки выполнили 1098 огневых задач.
ВСУ
ВСУ уничтожают врага на юге / Коллаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада,

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1098 огневых задач.

Как говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, общие потери врага за сутки составляют 306 человек.

Кроме того, 7 оккупантов сдались в плен. Уничтожено 18 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 3 ББМ, 3 артиллерийские системы и миномета, 6 БпЛА, 3 единицы автомобильной и одну – специальной техники.

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Также уничтожено 3 склада боеприпасов и еще один немаловажный объект врага, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли огромные потери оккупантам. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1236 огневых задач.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стянула "элитные" части и технику: в ВСУ назвали условие штурма Бахмута. Операция украинских защитников в Бахмуте может начаться лишь после того, как она будет тщательно спланирована, отметил Илья Евлаш.

Напомним, глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.

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война России и Украины контрнаступление ВСУ
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