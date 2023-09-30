"Продолжается боевая работа": ВСУ нанесли огромные потери оккупантам - Тарнавский

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1236 огневых задач.

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РФ потеряла 20 единиц техники и более 200 воинов / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Telegram Тарнавский

За прошедшие сутки украинские защитники на Таврическом направлении ликвидировали 20 единиц техники врага. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

"На Таврическом направлении продолжается боевая работа Сил обороны. В целом, за прошедшие сутки враг 23 раза атаковал наши позиции и совершил 717 обстрелов, нанес 23 авиаудара", - отметил Тарнавский.

По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1236 огневых задач. Потери врага за последние сутки составили 248 человек, среди них: безвозвратные – 84, раненые – 163, плен – 1.

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К тому же украинскими военными было уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности:

1 танк,

3 ББМ,

8 артиллерийских систем и минометов,

1 ПТРК,

4 БпЛА,

3 единицы автомобильной техники,

3 склада боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Недавно в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.

Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.

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