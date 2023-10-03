УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ситуация с зерном налаживается: все три черноморских порта снова заработали

Яна Ставская
3 октября 2023, 19:41 обновлено 3 октября, 19:55
Пять судов, которые застряли в Украине с начала войны, смогли покинуть украинские порты.
Зерно, Украина
Открыты морские и некоторые сухопутные коридоры для экспорта украинского зерна / Коллаж Главред, фото pixabay

Все три черноморских порта возобновили прием кораблей для экспорта зерна. За последние несколько недель 10 кораблей без происшествий совершили рейсы для загрузки зерна, несмотря на угрозы России, пишет Bloomberg.

Журналисты делают выводы, что смелая ставка Украины на создание собственного торгового маршрута оправдалась. Однако движение судов по-прежнему требует осторожных маневров вблизи берегов Болгарии и Румынии, когда суда направляются в Украину.

По словам людей, знакомых с ситуацией, два корабля прибыли в Одессу в воскресенье, еще два корабля - в Черноморск, а данные отслеживания судов показывают, что еще один корабль прибыл в порт "Южный" в тот же день. Это в дополнение к еще пяти судам, которые уже прошли транзитом по коридору, загрузили грузы и ушли после 16 сентября. А это означает, пишет агентство, что суда теперь достигли всех трех портов, используя временный украинский коридор.

видео дня

Кроме того, пять судов, которые застряли в Украине с начала войны, использовали тот же маршрут, чтобы уйти до прибытия каких-либо прибывающих судов.

Поскольку новая стратегия набирает обороты, страховой брокер Miller заявил, что предлагает "полное страхование военных рисков" для украинских зерновозов на Черном море.

Это не обязательно делает поездку менее опасной для членов экипажа. Но это может помочь облегчить экспорт для сельскохозяйственного сектора Украины, замечают журналисты.

"Когда россияне вышли из зерновой сделки, они думали, что могут причинить Украине больше проблем", - сказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Он ожидает, что "количество судов, направляющихся в украинские порты, увеличится".

Также стало известно, что Литва согласилась пропустить украинское зерно.

По словам главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса, коридор для транзита зерна в балтийские порты был принят и согласован, что уменьшило давление на украинской границе и увеличило его поставки в Африку и другие страны.

Экспорт продовольствия и новый украинский "зерновой коридор"

После громкого выхода России из "зерновой сделки" Украина предложила своим агропартнерам новый коридор, защищенный минными заграждениями.

Страна-агрессор отреагировала на инициативу Украины обидчивыми заявлениями и угрозами, что, мол, все корабли с тех пор будет считать "целями" для своих войск.

Но несмотря на все угрозы и истерики, РФ смогла лишь единожды вмешаться в морское движение. В августе патрульный корабль "Василий Быков" остановил сухогруз на пути в порт Измаил на Дунае. Чтобы провести досмотр, утверждало Минобороны РФ, "Василий Быков" якобы открыл предупредительный огонь.

В ответ Украина начала наносить мощные удары по Черноморскому флоту, в итоге оккупантам приходится все время маневрировать, перемещая боевые корабли с порта в порт.

Нынешний маршрут проходит вдоль берега до вод Румынии и Болгарии, которые являются странами НАТО. Ранее зерновой "коридор" шел напрямую через море в Стамбул, где совместная комиссия из представителей ООН, Турции и России проверяла суда, доставлявшие украинское зерно.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Черное море зерно война России и Украины зерновая сделка
Реклама

Главное за день

Ситуация с зерном налаживается: все три черноморских порта снова заработали

Ситуация с зерном налаживается: все три черноморских порта снова заработали

19:41 Украина
Байден провел важнейшие переговоры по Украине — Белый дом

Байден провел важнейшие переговоры по Украине — Белый дом

19:20 Политика
Угроза ядерной атаки РФ: Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар

Угроза ядерной атаки РФ: Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар

18:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:41

"Просто мясо": оккупантов РФ в наказание переводят в отряды "Шторм Z" – Reuters

19:41

Ситуация с зерном налаживается: все три черноморских порта снова заработали

19:20

Байден провел важнейшие переговоры по Украине — Белый дом

19:10

Почему российская пропаганда визжит о "прекращении поддержки" Украинымнение

18:55

"Вернемся в 93 год": Симоньян призывает взорвать ядерную бомбу над СибирьюВидео

Россия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван КиричевскийРоссия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван Киричевский
18:46

Угроза ядерной атаки РФ: Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар

18:35

Звезда фильма "Кин-дза-дза!" госпитализирован с поражением мозга

18:30

Россия готовится к ядерным испытаниям новой ракеты: в ГУР оценили угрозу

18:20

Армия РФ усиливает наступление на юге: военный раскрыл три важных направления

Реклама
18:01

Киев выделил еще 1,26 млрд грн на беспилотники, технику и прицелы для ВСУ - Кличко

17:54

РФ может бить новыми дронами-камикадзе: украинцев предупредили об опасности

17:48

Этот нетривиальный вопрос собьет с толку вашего друга: блогер поделилась секретомВидео

17:35

"Начал новую жизнь": внук-беглец Ротару обосновался в Лондоне

17:29

Где лучше хранить мед в домашних условиях: не испортится и не загустеет

17:25

Варенье из этого овоща станет хитом вашей семьи: рецепт фантастического джема

17:11

Ход невесты: Аня Тейлор-Джой в шикарном платье пошла под венец в Венеции

17:05

Лучше, чем "китайские танцы": идеальная танцевальная тренировка для похудения на 15 минВидео

17:01

Коврик в прихожую по фен-шуй: какой цвет привлечет в дом удачу и деньги

16:57

Россияне наступали на позиции ВСУ, но понесли огромные потери техники и солдат

16:36

"Полезно для тела и мозга": известный врач назвал лучшее занятие для памяти

Реклама
16:21

РФ готовится к массированным атакам: Жданов раскрыл, чем россияне будут заменять ракеты

16:20

"Президенту необходимо услышать": стало известно о деталях заседания Ставки

16:15

Россия, возможно, хочет от Ирана не баллистических ракет - эксперт

16:13

"ВСУ будут абсолютно переоснащены": в ОП сделали сильное заявление о перестройке армии

16:01

Заплатите хотя бы копейку: астролог рассказала, что нельзя принимать в подарок

15:43

Марк Цукерберг похвастался жуткими "фонарями" под глазами - кто разбил ему лицо

15:43

ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

15:40

Женщина сделала стиральный порошок из каштанов и не пожалела

15:38

Грех ли жить с венчанным мужчиной: простой ответ на этот вопрос свалит с ног

15:25

У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

14:59

Режим "черного лебедя": эксперт раскрыл, кто в РФ больше всего хочет убрать ПутинаВидео

14:30

Какой сегодня праздник 4 октября: кого нужно поздравить в этот день

14:20

Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS: ждут команды от Байдена

14:18

Прослужат не один год: эксперт рассказал, как часто и правильно стирать джинсы

13:49

Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море – Минобороны Британии

13:44

Переход к гибкому курсу доллара: эксперт из НБУ пояснил, рухнет ли гривна в пропасть

13:40

Нашел замену Квитковой: Добрынина заподозрили в романе с моделью

12:59

Социальную помощь в Украине будут платить совершенно иначе: в Минсопцолитики раскрыли план

12:46

Только 2% людей найдут поросенка в цирке за 15 секунд: безумная оптическая иллюзия

12:41

Что обрезать в октябре: какие растения нужно привести в порядок перед зимой

Реклама
12:23

Украинским военным увеличили доплаты: кто получит от 20 до 100 тысяч

12:14

Умер Народный артист Украины Андрей Верес

12:10

Военный эксперт пояснил, какое оружие РФ хочет получить от Ирана

11:59

Почему нельзя говорить "біль в області серця": языковед удивил объяснениемВидео

11:48

Что нельзя есть вместе с творогом: три продукта-врага для желудка

11:41

Лунный календарь на 4 октября: звезды пророчат повышение на работе и появление недоброжелателей

11:37

Яйца будет некуда девать: что нужно давать курам, чтобы они хорошо неслись

11:22

Поезд наехал на ПВО россиян под Енакиево: экипаж оккупантов уничтожен

11:11

"Горжусь тобой и люблю тебя": Наталка Денисенко показала душевное фото с мужем-воином ВСУ

11:09

"Кремль ставит рамки для войны": эксперт объяснил, почему Шойгу заговорил о 2025 годе

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять