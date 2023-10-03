Ситуация с зерном налаживается: все три черноморских порта снова заработали

Пять судов, которые застряли в Украине с начала войны, смогли покинуть украинские порты.

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Открыты морские и некоторые сухопутные коридоры для экспорта украинского зерна / Коллаж Главред, фото pixabay

Все три черноморских порта возобновили прием кораблей для экспорта зерна. За последние несколько недель 10 кораблей без происшествий совершили рейсы для загрузки зерна, несмотря на угрозы России, пишет Bloomberg.

Журналисты делают выводы, что смелая ставка Украины на создание собственного торгового маршрута оправдалась. Однако движение судов по-прежнему требует осторожных маневров вблизи берегов Болгарии и Румынии, когда суда направляются в Украину.

По словам людей, знакомых с ситуацией, два корабля прибыли в Одессу в воскресенье, еще два корабля - в Черноморск, а данные отслеживания судов показывают, что еще один корабль прибыл в порт "Южный" в тот же день. Это в дополнение к еще пяти судам, которые уже прошли транзитом по коридору, загрузили грузы и ушли после 16 сентября. А это означает, пишет агентство, что суда теперь достигли всех трех портов, используя временный украинский коридор.

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Кроме того, пять судов, которые застряли в Украине с начала войны, использовали тот же маршрут, чтобы уйти до прибытия каких-либо прибывающих судов.

Поскольку новая стратегия набирает обороты, страховой брокер Miller заявил, что предлагает "полное страхование военных рисков" для украинских зерновозов на Черном море.

Это не обязательно делает поездку менее опасной для членов экипажа. Но это может помочь облегчить экспорт для сельскохозяйственного сектора Украины, замечают журналисты.

"Когда россияне вышли из зерновой сделки, они думали, что могут причинить Украине больше проблем", - сказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Он ожидает, что "количество судов, направляющихся в украинские порты, увеличится".

Также стало известно, что Литва согласилась пропустить украинское зерно.

По словам главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса, коридор для транзита зерна в балтийские порты был принят и согласован, что уменьшило давление на украинской границе и увеличило его поставки в Африку и другие страны.

Экспорт продовольствия и новый украинский "зерновой коридор"

После громкого выхода России из "зерновой сделки" Украина предложила своим агропартнерам новый коридор, защищенный минными заграждениями.

Страна-агрессор отреагировала на инициативу Украины обидчивыми заявлениями и угрозами, что, мол, все корабли с тех пор будет считать "целями" для своих войск.

Но несмотря на все угрозы и истерики, РФ смогла лишь единожды вмешаться в морское движение. В августе патрульный корабль "Василий Быков" остановил сухогруз на пути в порт Измаил на Дунае. Чтобы провести досмотр, утверждало Минобороны РФ, "Василий Быков" якобы открыл предупредительный огонь.

В ответ Украина начала наносить мощные удары по Черноморскому флоту, в итоге оккупантам приходится все время маневрировать, перемещая боевые корабли с порта в порт.

Нынешний маршрут проходит вдоль берега до вод Румынии и Болгарии, которые являются странами НАТО. Ранее зерновой "коридор" шел напрямую через море в Стамбул, где совместная комиссия из представителей ООН, Турции и России проверяла суда, доставлявшие украинское зерно.

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