ВСУ поразили российский корабль "Сергей Котов": у Буданова раскрыли детали

Корабль "Сергей Котов" не сможет участвовать в войне продолжительное время.

https://glavred.info/ukraine/vsu-porazili-rossiyskiy-korabl-sergey-kotov-u-budanova-raskryli-detali-10501858.html Ссылка скопирована

Корабль "Сергей Котов" получил серьезные повреждения, сообщил Андрей Юсов / Коллаж:Главред, фото: УНИАН, скриншот

В ночь на 14 сентября в Черном море Силы обороны повредили российский патрульный корабль "Сергей Котов", что подтверждают и сами оккупанты. Об этом сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

В информационной справке о ситуации за 13-14 сентября начальник разведывательного отдела штаба округа полковник Филатов заявил о поражении двух кораблей. Он сообщил, что 14 сентября в 04:40 были атакованы патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов". В последнем корабле поврежден винт, есть пробоина в левом борту 50 на 100 см выше ватерлинии.

"Оба эти поражения достаточно серьезные. Это означает, что на длительный период корабль "Сергей Котов" будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины", — отметил Юсов.

видео дня

Удар по кораблям РФ в Севастополе

13 сентября в Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе и вспыхнул пожар на Севастопольском морском заводе имени Орджоникидзе в корабельной бухте. Оккупанты заявили о ракетной атаке.

Позже стало известно, что ВСУ впервые ударили по подлодке РФ. В Sky News сообщили, что украинские военные впервые успешно атаковали российскую подводную лодку и большой десантный корабль. ВСУ могли использовать для удара по Севастополю британские ракеты Storm Shadow.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) позже сообщила, что подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая была поражена во время атаки по Севастопольскому морскому заводу, получила два удара. Один удар пришелся сверху на носовую часть субмарины. Второе попадание было в правый борт лодки в зону за рубкой.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.