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Россия соврала про стрельбу в Черном море: СМИ публикуют разговор моряков

Яна Ставская
13 августа 2023, 19:46 обновлено 13 августа, 20:01
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Никакого вертолета россиян не было и предупредительных выстрелов тоже.
Россия соврала про стрельбу в Черном море: СМИ публикуют разговор моряков
"Сукра Окан" проигнорировал все требования захватчиков / Коллаж Главреда. Фото: MARINETRAFFIC.COM, Минобороны РФ

Российские оккупанты, вероятнее всего, солгали про применение огня по сухогрузу "Сукра Окан", который двигался в сторону Измаила под флагом Палау.

Как утверждают аналитики с InformNapalm, в качестве доказательства лживости Москвы они получили подлинную запись разговора моряков "Сукра Окан" с экипажем корабля ЧФ РФ "Василий Быков".

На опубликованном аудио звучит только требование россиян к "Сукра Окан" немедленно остановить ход, угрожая применить оружие.

"Это русский корабль. Позвольте нашей группе проинспектировать ваше судно...",- спрашивает один из россиян по связи.

Однако, как пишут авторы сообщества InformNapalm, экипаж "Сукра Окан" требование оккупантов проигнорировал - не допустил осмотра судна и временно изменил курс в направлении берега, территориальных вод Турции.

Утверждается, что россияне не присылали для осмотра или сопровождения сухогруза свой вертолет, о чем говорилось в официальном заявлении Минобороны России.

Россия открыла огонь в Черном море

Днем 13 августа Минобороны РФ отчиталось, что российские войска открыли предупредительный огонь по гражданскому морскому судну под флагом Палау, который двигался в сторону украинского Измаила.

Более того, в Шойгу утверждали, что вертолетом на сухогруз высадилась обзорная группа. После завершения осмотра судно продолжило движение в порт Измаил.

Ситуация в Черном море обострилась после выхода России из "зерновой сделки": Москва объявила все гражданские суда, которые будут двигаться в сторону украинских портов, "военными целями". Правда, с тех пор никаких поражений, кроме ударов по украинской портовой инфраструктуре на юге, иностранных судов со стороны России не было.

ВМС после красноречивых предупреждений украинских властей отвечали России огнем по ее флоту, задействованному, в частности, в морском терроре и массированных ударах по материковой Украине. 10 августа Украина открыла коридоры для торговых судов в Черном море.

Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, отныне враг пытается защититься от ударов ВСУ за заграждением из гражданских кораблей.

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