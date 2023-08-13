Не мойте эти продукты перед приготовлением: топ ошибок, которые испортят блюдо

Перед готовкой мы обычно моем все продукты, в том числе мясо, но это распространенная ошибка. Как правильно обеззараживать продукты - читайте на Главреде.

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Почему нельзя мыть зелень и другие продукты - полезные советы / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Мытье продуктов перед их приготовлением уже вошло в нашу привычку. Многие обрабытывают овощи и фрукты, а также мясо, не задумываясь, следует ли это вообще делать. Давайте не будем тратить лишнее время на мелочи, а посмотрим на кулинарные ошибки глубже. Главред расскажет, почему не надо мыть мясо и другие виды продуктов.

Некоторые продукты не требуют промывания перед приготовлением или употреблением, поскольку это может повредить их текстуру, вкус или даже увеличить риск заражения.

Какие продукты нельзя мыть перед приготовлением - топ ошибок

Предварительная обработка под холодной или теплой водой разрушает оболочку, которая защищает продукты от бактерий и микробов. Кроме того, мытье приводит к потере продуктами питательных веществ, растворимых в воде.

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Какие продукты не промывают - узнавайте в материале Главреда / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Вот какие продукты не промывают:

Мясо. Не все в курсе, почему не надо мыть мясо. Однако мытье мяса может способствовать распространению бактерий. Поэтому обычно рекомендуется не мыть сырое мясо перед готовкой. Вместо этого вы можете немного патом его бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. А вот какое мясо нельзя мыть, так это курицу (в противном случае вы рискуете "распылить" сальмонеллу или вызвать кампилобактериоз), рыбу из-за ее нежной структуры и морепродукты.

Не все в курсе, почему не надо мыть мясо. Однако мытье мяса может способствовать распространению бактерий. Поэтому обычно рекомендуется не мыть сырое мясо перед готовкой. Вместо этого вы можете немного патом его бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. А вот какое мясо нельзя мыть, так это курицу (в противном случае вы рискуете "распылить" сальмонеллу или вызвать кампилобактериоз), рыбу из-за ее нежной структуры и морепродукты. Яйца. Почему нельзя мыть яйца и мясо? Ответ прост: яйца, как и мясо, имеют защитный слой, который предотвращает проникновение бактерий. При мытье этот слой может быть поврежден, что может увеличить риск заражения. Если все же решите вымыть яйца, делайте это непосредственно перед приготовлением, а не перед хранением.

Почему нельзя мыть яйца и мясо? Ответ прост: яйца, как и мясо, имеют защитный слой, который предотвращает проникновение бактерий. При мытье этот слой может быть поврежден, что может увеличить риск заражения. Если все же решите вымыть яйца, делайте это непосредственно перед приготовлением, а не перед хранением. Грибы и зелень. Грибы впитывают влагу, и мытье их может изменить их текстуру и вкус. Лучше всего протереть грибы сухой мягкой щеткой или бумажным полотенцем. Отдельно стоит уточнить, почему нельзя мыть зелень. Зелень, такая как салаты, шпинат, петрушка и другие ее виды, может быть переносчиком бактерий и микробов, которые могут вызвать заболевания. Высвобождение микроорганизмов ускоряет способность зелени впитывать влагу.

Грибы впитывают влагу, и мытье их может изменить их текстуру и вкус. Лучше всего протереть грибы сухой мягкой щеткой или бумажным полотенцем. Отдельно стоит уточнить, почему нельзя мыть зелень. Зелень, такая как салаты, шпинат, петрушка и другие ее виды, может быть переносчиком бактерий и микробов, которые могут вызвать заболевания. Высвобождение микроорганизмов ускоряет способность зелени впитывать влагу. Апельсины, бананы и ананасы. Эти фрукты имеют плотную кожуру, которая предотвращает попадание бактерий внутрь. Однако перед употреблением их следует тщательно вымыть и протереть сухим полотенцем.

Эти фрукты имеют плотную кожуру, которая предотвращает попадание бактерий внутрь. Однако перед употреблением их следует тщательно вымыть и протереть сухим полотенцем. Макароны, рис, крупы. Эти сухие продукты обычно не требуют мытья перед приготовлением. Это может привести к потере питательных веществ и изменению текстуры.

Хотя многие продукты и не требуют мытья перед приготовлением, это не освобождает вас от соблюдения личной гигиены. Не забывайте перед готовкой мыть руки, поддерживать чистоту кухонных поверхностей, чтобы минимизировать риск заражения.

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