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Байден провел важнейшие переговоры по Украине-Белый дом

Yurii Berendii
3 октября 2023, 19:20
Президент США Джозеф Байден провел совещание по поддержке Украины с партнерами и союзниками.
Байден, НАТО, Украина
Байден провёл важные переговоры по Украине / Коллаж: Главред, посольство США в Украине, НАТО

Президент США призвал продолжать оказывать помощь Украине.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое приводит CNN и в заявлении канцелярии президента Польши Анджея Дуды.

"Сегодня утром президент Байден провел совещание с союзниками и партнерами, чтобы скоординировать нашу постоянную поддержку Украины", - говорится в заявлении.

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Стоит отметить, что переговоры состоялись всего через несколько дней после того как конгресс Соединенных Штатов Америки принял временный законопроект О государственных расходах в котором не было включено средств для помощи Украине.

В разговоре с президентом Байденом приняли участие:премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского Совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Х (ранее - Twitter) отметил позитив в телефонном разговоре с Байденом и союзниками по Украине

"Хороший телефонный разговор с лидерами НАТО, организованный президентом США. Поскольку Россия продолжает свою жестокую войну, мы все стремимся поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сообщил Столтенберг.

Как рассказал после разговора польский президент Анджей Дуда, Байден "заверил нас, что поддержка помощи, оказанной Украине, продолжается, особенно военной помощи".

Основной темой стала ситуация в Украине, Байден призвал продолжать оказывать помощь стране.

Байден же подчеркнул разумное поведение перед лицом провокаций, с которыми мы сталкиваемся со стороны Беларуси. Он добавил, что в таких ситуациях Польша можем быть уверены в поддержке НАТО.

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Напомним, ранее Главред сообщал о том, что Президент США Джо Байден обнародовал заявление, отреагировав на принятие бюджета для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украине. Президент США одобрил принятый обеими палатами Конгресса проект продления финансирования, направленный на предотвращение остановки работы правительства (шатдауна).

Также, Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Соединенные Штаты вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине. Она подчеркнула, что Путин "ошибается", если думает, что США и другие западные страны прекратят поддерживать Украину.

В свою очередь спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что принятие бюджетной резолюции США без новой помощи официальному Киеву не остановит ее поступления – остаются неиспользованные остатки прошлых периодов.

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НАТО новости США Джо Байден
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