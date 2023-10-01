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Деньги от США Украине поступать не перестанут, есть еще запасы помощи - МИД

Дмитрий Видоменко
1 октября 2023, 17:40 обновлено 1 октября, 17:52
Отсутствие новой помощи Украине во временном бюджете США не останавливает выделение "старой" помощи, заявили в отечественном МИД.
Украина, США, МИД
Для использования на оборонную помощь есть минимум дополнительных $1,6 млрд - МИД / коллаж Главред, фото УНИАН и Офис президента

Министерство иностранных дел Украины заявило, что принятие бюджетной резолюции США без новой помощи официальному Киеву не остановит ее поступления – остаются неиспользованные остатки прошлых периодов. Об этом написал спикер ведомства Олег Николенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сейчас это около 1,6 млрд долларов США на оборонное производство и 1,23 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты", — говорится в тексте.

По словам Николенко, приостановка работы федерального правительства США, наоборот, могла бы оказать негативное влияние на реализацию текущих программ для Украины.

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Он также говорит, что украинские власти активно работают с американскими партнерами ‒ для того, чтобы новое бюджетное решение США, которое тамошние чиновники должны наработать в течение следующих 45 дней, предусматривало выделение новых денег для Украины.

Спикер министерства прямо полагает, что поддержка Украины со стороны США остается "непреклонно прочной", а все нынешние процессы связаны с предстоящими выборами президента США, которые состоятся в 2024 году.

Посол Украины в США Оксана Маркарова позже уточнила, что на данный момент есть для использования минимум дополнительных $1,6 млрд на оборонную помощь, а $1,23 млрд, о которых писал Николенко, — сентябрьский транш, только что перечисленный на счета Всемирного банка.

"Мое большое количество разговоров сегодня как с украинскими кокусами, так и с другими лидерами в конгрессе в обеих палатах дает основания считать, что еще до окончания этих 45 дней мы будем обсуждать конкретные решения для Украины", — написала она в Facebook.

Военная помощь Украине

По данным The New York Times, США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов для борьбы против российских оккупантов. Это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую ВСУ недавно набрали во время контрнаступления на юге.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все больше склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.

Также Главред сообщал, что американские супертанки Abrams уже в Украине. Эти танки были первыми из 31, которые обещала администрация президента США Байдена. Вместе с тем, сколько танков Abrams было доставлено в Украину - на данный момент неизвестно.

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