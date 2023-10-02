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"Послание Путину": США вскоре объявят о новом пакете помощи

Яна Ставская
2 октября 2023, 21:26 обновлено 2 октября, 21:37
В Белом доме подчеркнули, что следующий пакет помощи украинскому войску будет неким "посланием Путину".
США, ВСУ
США будут поддерживать Украину и в дальнейшем, отметили в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, president.gov.ua

Соединенные Штаты вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине, цитирует "Голос Америки" пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что Путин "ошибается", если думает, что США и другие западные страны прекратят поддерживать Украину.

"Вот наше послание Путину. Президент (Джо Байден - Главред) создал коалицию из более 50 стран. Он оказал помощь для поддержки Украины.... За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается. Он ошибается. И поэтому скоро мы объявим о еще одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины. Это наш месседж", - сказала Жан-Пьер.

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Решение Белого дома приветствовали американские журналисты и аналитики. К примеру, журналист "The Washington Post" Макс Бут назвал поддержку Украины "важной инвестицией в будущее".

"Мы финансируем свободный народ, который борется за сохранение либеральной демократии, который будет непоколебимой частью западного сообщества на протяжении многих лет", - отметил Бут.

Эксперт Джорджтаунского университета Андерс Аслунд, в свою очередь, призвал Байдена "обратиться с речью к американцам, прояснив, почему США должны предоставлять больше военной помощи Украине".

"Палата представителей только что предоставила Путину большой подарок. Надеюсь, в ближайшие недели его отберут обратно", - цитирует "Голос Америки" бывшего посла США в Россию, а ныне - профессора Стэнфордского университета Майкла Макфола.

Помощь США

Накануне Конгресс одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней в случае шатдауна, в котором не заложены деньги на военную помощь Украине. Решение американских законодателей возмутило не только западное сообщество, но и президента Джо Байдена. Американский лидер немедленно обратился к Западу и в Украину, подчеркнув, что помощь ВСУ ни в коем случае не будет прервана.

В Конгрессе, со своей стороны, отметили, что вопрос с продолжением оказания помощи Украине должен решиться на следующей неделе (то есть, уже на этой).

Посол Украины в США Оксана Маркарова позже уточнила, что на данный момент есть для использования минимум дополнительных $1,6 млрд на оборонительную помощь.

По разным данным СМИ, следующий пакет военной помощи может содержать ограниченное количество дальнобойных "кассетных" ATACMS, критически необходимых для усиления контрнаступления ВСУ.

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