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Мы не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана - Байден

Дмитрий Видоменко
1 октября 2023, 20:22 обновлено 1 октября, 20:22
Президент США Джо Байден подчеркнул, что Украина должна продолжать получать помощь
Байден, Белый дом
Байден высказался на резонансную тему помощи Украины / коллаж Главред, фото УНИАН

Президент США Джо Байден заявил, что поддержка официальным Вашингтоном Украины в ее войне с Россией ни в коем случае не может быть прервана. Соответствующее заявление политика было обнародовано на сайте Белого дома.

Именно так Байден отреагировал на принятие проекта временного финансирования правительства сроком на 45 дней, в котором не содержится выделение денег в помощь Украине.

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимы в своей поддержке Украины, в этом соглашении не предусмотрено ни одного нового финансирования для продления этой поддержки. Мы не можем ни при каких обстоятельствах допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я ожидаю, что спикер сохранит свою преданность народу Украины и обеспечит принятие поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент", — говорится в заявлении президента США.

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Байден подчеркнул, двухпартийное большинство в Палате представителей и Сенате проголосовало за сохранение работы правительства, предотвращая "ненужный кризис, который нанес бы ненужную боль миллионам трудолюбивых американцев".

Впоследствии по теме высказался и известный политик-демократ из Палаты представителей Джейми Раскин. Он написал на своей странице в Twitter, что вопрос с продолжением оказании помощи Украине должен будет решиться на следующей неделе.

"Мы помешали MAGA-республиканцам [cторонников бывшего президента Дональда Трампа ‒ Главред] приостановить работу правительства и сохранили помощь WIC, Head Start & SNAP. Мы не позволили маленьким помощникам Трампа и Путина "сжечь все дотла", как опасались, но они временно заблокировали помощь Украине. Мы разберемся с этим на следующей неделе", ‒ говорится в тексте.

Военная помощь Украине

По данным The New York Times, США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов для борьбы против российских оккупантов. Это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую ВСУ недавно набрали во время контрнаступления на юге.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все больше склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.

Также Главред сообщал, что американские супертанки Abrams уже в Украине. Эти танки были первыми из 31, которые обещала администрация президента США Байдена. Вместе с тем, сколько танков Abrams было доставлено в Украину - на данный момент неизвестно.

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Джо Байден война России и Украины
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