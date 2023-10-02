Разоружение России затянется на годы: эксперт объяснил, как Запад "денацифицирует" РФ

Запад все еще не готов к сценарию, когда Россия развалится на отдельные государства-республики, считает Гончар.

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Россия должна развалиться на независимые республики / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, pixabay

Разоружение России рассчитано на годы. Так же, как договоры об ограничении стратегических ядерных вооружений, рассказал в интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

Он допускает, что разговоры на этот счет на Западе уже могут быть.

"Очевидно, что момент испуга еще не наступил, и каждый думает, как перехитрить другого. Возможно, сейчас и продолжаются разговоры на эту тему, но они не выходят в публичную плоскость. Речь сейчас идет о постановке вопроса, ведь у многих на Западе даже вызывает нервный тик. Мол, путинский режим все контролирует, но возможны разные последствия этого контроля", - ответил Гончар. видео дня

По его мнению, во многом Белый дом поступает по принципу "страуса, который прячет голову, или как в фильме "Не смотрите вверх".

"Мол, пусть будет, как есть, не принимая во внимание, что ситуация претерпела изменения, когда Россия прибегла к агрессии против Украины", - высказался эксперт.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Развал России

Украина неоднократно утверждала, что лучшим исходом войны с Россией будет ее развал.

По мнению экспертов, запустить распад России могут несколько процессов - в том числе, экономический (под растущим давлением санкций). Однако Европа к этому еще не готова.

Однако расслабляться не стоит. Как рассказал ранее военный аналитик Роман Свитан, даже после "фрагментации" РФ на ряд республик, война может продолжаться еще лет 10.

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