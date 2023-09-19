УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Украина знает, кто руководит": Данилов заявил, что в России назревает мятеж

Анна Ярославская
19 сентября 2023, 07:28 обновлено 19 сентября, 07:53
142
Россия распадется. Это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет.
Алексей Данилов, Кремль
Алексей Данилов считает, что РФ ждет фрагментация / Коллаж: Главред, фото: СНБО, depositphotos.com/ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что второго похода на Москву по примеру мятежа "вагнеровцев" не будет. При этом в России назревает мятеж, который приведет к фрагментации РФ.

По словам Данилова, Украина знает, кто руководит мятежом и как это происходит, передает Укринформ.

"Я думаю, что это уже будет не поход. Вспомним, как в августе 1991 года происходил распад СССР. То, что там назревает, и "группировка ГКЧП", как это было в 1991 году, она там уже зреет и они уже там кучкуются, это доподлинно известный факт. И мы понимаем, кто этим руководит, как это происходит", - сказал Данилов в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

видео дня

Секретарь СНБО считает, что очередной мятеж в РФ - "это вопрос короткого промежутка времени".

"Какое это будет время, посмотрим, но процессы запущены. И то, что относительно Кадырова (тяжелая болезнь Рамзана Кадырова, - ред.) - это один из факторов, которые так же будут влиять на эти процессы", - сказал Данилов.

Отвечая на вопрос, готовы ли международные партнеры к тому, что Россия распадется, Данилов сказал, что на развал РФ влиять уже никто не сможет.

"Многие осознают, но некоторые считают, что этот процесс можно контролировать и можно допустить такие вещи, которые не позволят России распасться. Я могу сказать, что на это уже влиять никто не сможет, Россия вынуждена будет фрагментироваться и это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет, потому что это исторический процесс", - резюмировал секретарь СНБО.

Развал РФ - прогнозы

До распада страны-агрессора России еще пока далеко, но гораздо ближе и вероятнее выглядит начало ее упадка. Если начнется упадок, это может иметь цепную реакцию и привести к более серьезным последствиям для РФ. Радикальные сценарии в России могут воплотиться в жизнь при одном сценарии – если социальные проблемы наложатся на экономические. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Эксперт по вопросам международной безопасности, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак считает, что никто в мире по состоянию на сейчас не подталкивает страну-агрессора Россию к распаду, потому что другие государства боятся рисков, которые этот процесс может за собой потянуть, и не хотят брать на себя такую ответственность.

Удары по Москве демонстрируют слабые стороны столицы государства-оккупанта России и просчеты Кремля. Вертикаль власти Путина начинает рассыпаться, однако ожидания распада государства пока преждевременны. Развал РФ произойдет мгновенно, все зависит от скрытых действий политических фигур внутри кремлевского режима. Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Алексей Данилов развал россии
Реклама

Главное за день

РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший: что известно

РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший: что известно

06:40 Украина
Возможны 2 сценария дальнейшего развития войны: Маломуж назвал риски для Украины

Возможны 2 сценария дальнейшего развития войны: Маломуж назвал риски для Украины

02:50 Украина
Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

23:08 Мир
Все главные новости

Последние новости

07:28

"Украина знает, кто руководит": Данилов заявил, что в России назревает мятеж

06:40

РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший: что известно

06:22

Что значит для нас возможная смерть Кадыровамнение

05:30

Как убрать плесень со стен навсегда: давно проверенные и самые рабочие способы

04:30

Именины 19 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Черный лебедь КадыроваЧерный лебедь Кадырова
04:00

"Украине надо две вещи, чтобы переломить войну": Черник раскрыл подробности

03:30

Завязывайте шнурки на обуви правильно: топ стильных способов

02:50

Возможны 2 сценария дальнейшего развития войны: Маломуж назвал риски для Украины

02:05

Роскошная Алина Байкова снялась топлес для известного глянца

Реклама
01:34

Жданов пояснил, почему США должны добиться скорейшего разоружения РФ

18 сентября, понедельник
23:55

Головокружительная головоломка: только гений найдет число 81 за 6 секунд

23:31

Переосмысленная классика: Елена Зеленская восхитила публику стильным аутфитом

23:08

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

23:01

Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

22:47

"Стыдно за мою страну": российская актриса пламенно обратилась к россиянам

22:00

Украинская певица рассказала про встречу с Пугачевой в Юрмале: "Держала за руку"

21:53

Хватит угощать гостей одним и тем же: этот рецепт закуски удивит всех

21:49

Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

21:40

Россияне пошли в атаку на освобожденные Клещиевку и Андреевку: чем все закончилось

21:29

Руководство ФГВФЛ тратит миллионы на PR, дорогие авто и ноутбуки во время войны - СМИ

Реклама
21:02

Экс-ВиаГра Анна Седокова пожаловалась на жизнь в Москве без удобств

20:52

Курс доллара резко ударит по карману: банкир раскрыл впечатляющие подробности

20:22

Мужчины от 17 до 60 лет в реестре Минобороны: каким будет учет военнообязанных

20:21

"Так плохо, что конец близок": звезда "Ворониных" рассказала, что чуть не умерла

19:46

Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с/х продукции

19:44

"Повреждения серьезные": ВСУ ловко атаковали российский корабль "Сергей Котов"

19:37

Взорвали дроном: ВСУ ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ

19:22

За что не могут простить Шуфричамнение

19:08

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 сек найти ежика в поле

19:01

"До последнего вздоха защищал родную землю": на Донетчине погиб молодой защитник

18:39

Илон Маск раскрыл подробности страстного романа с Эмбер Херд

18:28

ВСУ совершили успешный прорыв линии обороны на Востоке

18:17

Александр Сотник. Кадыров готовится к концерту КобзонаВидеоблоги

18:11

Несется по наклонной: путинистка Повалий не сумела развлечь лесников на концертеВидео

17:59

Душевая насадка заблестит: девушка нашла дешевый лайфхак, как избавиться от налета

17:50

Как правильно говорить – "посміхатися" или "усміхатися": Авраменко удивил ответом

17:45

Илон Маск ошеломил своим циничным заявлением относительно контрнаступления ВСУ

17:18

Бойцы ВСУ разбили Ахмат под Бахмутом, боевики Кадырова отступили – партизаны

17:08

"Тебя там сотрут": путинистка Бледанс раскритиковала Ротару за поддержку Украины

16:59

В Днепре водитель Mazda напал на пешеходов с газовым баллончиком и едва не переехал их

Реклама
16:52

Українською, по-українськи чи по-українському: Авраменко ошеломил правильным ответом

16:50

"От чего это спасло бы?": россиян высмеяли за "лайфхак" с покрышками на "Тушках"Видео

16:45

Будут заливать дожди с грозами, упадет температура: где в ближайшие дни ухудшится погода

16:45

Что означает фиолетовый свет в окне: об этом стоит знать каждому

16:36

Под Бахмутом разбита 72-я бригада россиян вместе с командирами: появились подробности

16:31

Коронавирус "Пирола" свирепствует в Европе: особенности и симптомы

16:13

Важный, но забытый: для чего нужен третий отсек в стиральной машине

15:58

Как заточить нож на мясорубку: простейшие способы ошеломят даже опытных хозяек

15:50

Китай "опрокинул" Россию и оставил Москву без дронов – СМИ

15:47

Куча металлолома: появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять