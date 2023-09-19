"Украина знает, кто руководит": Данилов заявил, что в России назревает мятеж

Россия распадется. Это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет.

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Алексей Данилов считает, что РФ ждет фрагментация / Коллаж: Главред, фото: СНБО, depositphotos.com/ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что второго похода на Москву по примеру мятежа "вагнеровцев" не будет. При этом в России назревает мятеж, который приведет к фрагментации РФ.

По словам Данилова, Украина знает, кто руководит мятежом и как это происходит, передает Укринформ.

"Я думаю, что это уже будет не поход. Вспомним, как в августе 1991 года происходил распад СССР. То, что там назревает, и "группировка ГКЧП", как это было в 1991 году, она там уже зреет и они уже там кучкуются, это доподлинно известный факт. И мы понимаем, кто этим руководит, как это происходит", - сказал Данилов в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

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Секретарь СНБО считает, что очередной мятеж в РФ - "это вопрос короткого промежутка времени".

"Какое это будет время, посмотрим, но процессы запущены. И то, что относительно Кадырова (тяжелая болезнь Рамзана Кадырова, - ред.) - это один из факторов, которые так же будут влиять на эти процессы", - сказал Данилов.

Отвечая на вопрос, готовы ли международные партнеры к тому, что Россия распадется, Данилов сказал, что на развал РФ влиять уже никто не сможет.

"Многие осознают, но некоторые считают, что этот процесс можно контролировать и можно допустить такие вещи, которые не позволят России распасться. Я могу сказать, что на это уже влиять никто не сможет, Россия вынуждена будет фрагментироваться и это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет, потому что это исторический процесс", - резюмировал секретарь СНБО.

Развал РФ - прогнозы

До распада страны-агрессора России еще пока далеко, но гораздо ближе и вероятнее выглядит начало ее упадка. Если начнется упадок, это может иметь цепную реакцию и привести к более серьезным последствиям для РФ. Радикальные сценарии в России могут воплотиться в жизнь при одном сценарии – если социальные проблемы наложатся на экономические. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Эксперт по вопросам международной безопасности, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак считает, что никто в мире по состоянию на сейчас не подталкивает страну-агрессора Россию к распаду, потому что другие государства боятся рисков, которые этот процесс может за собой потянуть, и не хотят брать на себя такую ответственность.

Удары по Москве демонстрируют слабые стороны столицы государства-оккупанта России и просчеты Кремля. Вертикаль власти Путина начинает рассыпаться, однако ожидания распада государства пока преждевременны. Развал РФ произойдет мгновенно, все зависит от скрытых действий политических фигур внутри кремлевского режима. Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

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