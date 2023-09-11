Европа боится распада РФ: назван идеальный для Запада сценарий исхода войны

Распад России чреват, в том числе, отделением отдельных территорий под протекторат КНР, а также волной беженцев.

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Запад устраивает нынешняя Россия с ее ресурсами / Коллаж Главред, фото pixabay

Запад боится распада России, так как сломаются механизмы снабжения ресурсов. Главная цель американских и европейских санкций по нефти и газу в том, чтобы Россия получила меньше маржи, но чтобы ее нефть и газ все равно поступали на рынок, объяснил в интервью Главреду публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

Нефть из РФ, хотя и идет вместо Европы в Индию или Китай, физически все равно поступает на рынок.

"Соответственно, Россия получает меньше доходов, но цены на нефть остаются довольно низкими", - сказал Богданов.

То же и с российским зерном.

Идеальный сценарий для Запада, указал Богданов, - это тот, при котором Россия сохраняется, демократизируется, дрейфует от Китая, становится относительно цивилизованной.

"Да, мы в Украине можем считать, что это, с одной стороны, наивная вера, как и в 1991 году. С другой стороны, у нас сейчас искривление, и мы все негативные и античеловеческие черты русских гиперболизируем. А западные политики, чем дальше они от границы, тем довольно прагматичнее на это смотрят. они думают: Ну, окей, Россия должна проиграть, но не должна распасться, потому что, если честно, мы этого очень боимся", - ответил эксперт.

Кроме того, развал России чреват отделение богатой на нефть Сибири под протекцию Китая и беженцами, которые, по мнению публициста, хлынут в Украину.

"Их (Европы - Главред) план до сих пор, я так понимаю, в том, что Россия отползет, потому что так всем будет лучше. И я думаю, что они тайком думают, что и Украине, потому что во время послевоенного восстановления Запад будет либо концентрироваться на том, чтобы восстановить Украину, навести здесь порядок, обуздать коррупцию и сделать нас чуть более умными в плане реформ и развития, либо он будет концентрировать свои усилия на том, чтобы то, что образовалось в России, не залило последствиями весь европейский континент и многих других", - объяснил Богданов.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Распад России

Среди западных политиков и экспертов участились разговоры о возможном распаде России после вооруженного мятежа Пригожина и чередой военных поражений оккупантов в Украине.

Хотя в Украине называют распад России одним из ключевых условий победы над агрессором, многие эксперты сомневаются, что Запад устроит такой исход войны.

По мнению аналитика Алексея Ижака, государства боятся рисков, которые этот процесс может за собой потянуть, и не хотят брать на себя такую ответственность.

Другие эксперты, в том числе руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, уверены, что Россию может постичь гражданская война.

В то же время эксперт Юрий Богданов сомневается в одном - что процесс распада РФ запустят санкции. Он отметил, что Россия способна подстраиваться под любой кризис.

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