'Посыпется' ли РФ после падения рубля: эксперт объяснил ошибку многих прогнозов

Без политического или военного потрясения российская экономика - даже в условиях жестких санкций - не рухнет.

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Россия способна подстраиваться под любой кризис / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, ua.depositphoto

Режим российского диктатора Владимира Путина вряд ли падет из-за обрушения курса рубля. Экономика страны-агрессора демонстрирует высокую адаптивность к кризисам, рассказал в интервью Главреду публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

Он заметил, что в России сейчас рыночная экономика (гибридная, но многие предприятия в РФ работают), а рыночная экономика умеет подстраиваться под любой кризис.

"Потому что у России тоже есть миллионы предпринимателей, которые там работают и которых с украинскими есть общая история постоянных кризисов. И украинский, и российский бизнес демонстрируют очень высокую адаптивность к этим кризисным явлениям. И до определенного предела это обеспечивает и нам, и России определенный уровень выживания", - объяснил публицист. видео дня

В то же время в РФ есть слишком высокое бремя государственных расходов, даже не сопоставимое с украинскими.

"Российский режим и российская территория сами по себе требуют гораздо больше денег на свое содержание, чем украинская территория и украинское государственное устройство. И, собственно, поэтому россияне постепенно сокращают все свои возможные резервы. Поэтому постепенно обесценился рубль, и есть очень много других маркеров экономического постепенного упадка", - высказался Богданов.

Однако без резкого потрясения - политического или военного характера - российская экономика не рухнет.

Сейчас же, по словам Богданова, мы видим предпосылки к бюджетному кризису в России. Но, с другой стороны, россияне тоже адаптируются.

"Но надо понимать, что российские кризисные явления постоянно накапливаются, и особенно это проявляется именно в бюджетной сфере. Потому что слишком высокий уровень экономики и перераспределения через бюджет, что постепенно действительно ухудшает их положение", - добавил публицист.

У России есть запас финансов еще на полгода в условиях санкций, считает он.

"У них нет такого мощного фактора, как доноры, которые дают нам деньги, чтобы мы держались. У них есть нефть и газ, которые являются универсальными ресурсами (и это их сверхвысокое преимущество), но доступа к донорам, как у нас, у России нет", - рассказал Богданов.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Падение рубля

12 августа девальвация российского рубля стала максимальной за последние полтора года войны против Украины.

Этому посодействовали дефицит в результате увеличения военных расходов от экспорта и растущей зависимости от импорта.

Российскую валюту не смогло спасти даже чрезвычайное повышение ставки на 3,5%. После чего Путин, согласно FT, начал рассматривать возможность ужесточения подхода к российским экспортерам.

Отмечалось, что компании РФ хотят заставить переводить до 80% иностранной выручки в рубли.

Однако это еще не означает в целом разрушение экономики России, ведь страна-агрессор способна обходить энергетические санкции.

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