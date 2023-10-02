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США подготовили тайную стратегию помощи Украине - Politico

Ангелина Подвысоцкая
2 октября 2023, 17:45 обновлено 2 октября, 17:57
Стратегия США предусматривает переход войска на стандарты НАТО, борьбу с коррупцией, углубленное изучение английского и прочее.
США, Госдеп США
США подготовили тайную стратегию помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

В США подготовили тайную версию стратегии помощи Украине. Она предусматривает кучу различных реформ, одна из которых - переход войска на стандарты НАТО. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что поддержка Запада может зависеть даже от снижения уровня коррупции. Именно коррупцию там рассматривают как реальную угрозу. Сообщается, что тайный документ втрое больше публичной версии, которую опубликовал Госдеп.

"В "деликатной, но незасекреченной" версии долгосрочного плана США изложены многочисленные шаги, которые предпринимает Вашингтон, чтобы помочь Киеву искоренить злоупотребления и реформировать ряд украинских секторов. В нем подчеркивается, что коррупция может заставить западных союзников отказаться от борьбы Украины против российского вторжения, и что Киев не может откладывать борьбу со взяточничеством", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что эта стратегия предусматривает реформы для борьбы с коррупцией, деолигархизацию, развитие украинского сектора оборонной промышленности, переход войска на стандарты НАТО. В Украине могут заняться приватизацией банков и увеличением школ с углубленным изучением английского языка.

Интегрированная стратегия включает в себя список целей, сроки их достижения и промежуточные результаты, которые официальные лица США хотели бы видеть достигнутыми. Также туда входят обещания США по предоставлению оборудования и тренировок военных, что поможет отразить атаки Кремля.

Отмечается, что Минобороны должно создать профессиональный младший офицерский и сержантский корпус со стандартной доктриной и принципами НАТО.

США также хотят, чтобы Украина производила собственную военную технику, создав "отечественную оборонную промышленность, способную удовлетворить основные потребности", а также среду, которая будет способствовать развитию стартапов в сфере оборонных информационных технологий, как указано в одном из конфиденциальных разделов.

Стратегия также предусматривает восстановление дипломатического присутствия США в Украине, расширив ее за пределы Киева до таких городов, как Львов, Одесса, Харьков и Днепр.

Военная помощь Украине

По данным The New York Times, США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов для борьбы против российских оккупантов. Это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую ВСУ недавно набрали во время контрнаступления на юге.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все больше склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.

Также Главред сообщал, что американские супертанки Abrams уже в Украине. Эти танки были первыми из 31, которые обещала администрация президента США Байдена. Вместе с тем, сколько танков Abrams было доставлено в Украину - на данный момент неизвестно.

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