"Это свободные выборы": в ЕС отреагировали на победу антиукраинской партии в Словакии

Лидер победившей партии грозится прекратить оказывать военную помощь Украине.

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В ЕС отреагировали на выборы в Словакии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, komentare.hnonline.sk

В Словакии прошли выборы и большинство голосов получила пропутинская партия. В Евросоюзе уже отреагировали на результаты, но ответ оказался слишком дипломатичным.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время своей пресс-конференции в Киеве не увидел ничего такого в голосовании и заявил, что это лишь проявление воли избирателей.

"Это результат свободных выборов, как это происходит в любой стране Европейского Союза", - сказал он. видео дня

Он отказался комментировать выборы и отметил, что все страны-члены ЕС продолжают демонстрировать единство в поддержке Украины, что и было с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

"Я думаю, что Путин был очень удивлен тем, что все члены ЕС объединились вокруг поддержки Украины, что мы смогли утвердить многие санкционные пакеты один за другим, а также создать инструменты финансирования и поддержки Украины. И это свидетельство единства внутри Евросоюза, даже тех членов, которые воспринимают это неохотно. Они выражают какие-либо сомнения, но они продолжают свою поддержку. Они отдают свои голоса за поддержку Украины", - добавил Боррель.

Позиция лидера антиукраинской партии SMER-SD

Ранее лидер SMER-SD Роберт Фицо заявлял, что в случае победы на выборах, планирует отменить военную поддержку Украины. Во время предвыборной кампании говорил, что в случае его победы Словакия больше не пошлет Украине "ни одного патрона". Фицо также выступал против вступления Украины в НАТО.

Ближайшим союзником Фицо в ЕС может стать венгерский лидер Виктор Орбан, наиболее прокремлёвский среди руководителей государств европейского блока. Кроме того, Фицо повторял пропаганду РФ о том, что диктатор Владимир Путин якобы решил вторгнуться в Украину по вине "украинских нацистов и фашистов".

После одержания победы Фицо повторил свое заявление о намерениях прекратить помощь Украине.

"Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина", ‒ сказал политик.

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