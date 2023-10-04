Спецназовцы высадились в Крыму и ударили по оккупантам: ГУР провело сложную операцию

Украинские спецназовцы провели сложную операцию на территории временно оккупированного Крымского полуострова.
Воины десантировались в Крыму, после чего нанесли огневое поражение по российским оккупантам. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Защитники развернули на полуострове украинский флаг и заявили, что Крым вернется в Украину.
"Крым будет украинским! Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение московским оккупантам", – говорится в сообщении.
Также в ГУР опубликовали видео, как именно проходила операция.
Смотрите видео проведения сложной операции спецназовцами ГУР в Крыму:
Удары по Крыму
Напомним, что армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Силы обороны Украины днем 22 сентября нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота государства-оккупанта России в захваченном Севастополе.
В ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму. Юсов рассказал, что ВСУ 25 августа ударили по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ.
3 октября сообщалось, что в Крыму и Белгородской области прогремели взрывы. В РФ начали истерить из-за "Нептунов". От оккупантов начали поступать противоречивые заявления, которые не имеют никакого подтверждения.
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