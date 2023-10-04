Линия фронта в море отодвинута на 185 км: в ВСУ рассказали о "критической точке" для судов РФ

Суда российских оккупантов двигаются возле побережья временно оккупированного Крыма, но не решаются заходить за мыс Тарханкут.

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Линия фронта в Черном море отодвинута на 185 км, говорит Гуменюк/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин

Украинские военные отодвинули линию фронта в Черном море примерно на 185 километров от контролируемого Украиной побережья нашего государства. Корабли страны-агрессора России сейчас фактически не курсируют к территориальным водам Украины.

Суда захватчиков двигаются возле побережья временно оккупированного Крыма, но не решаются заходить за мыс Тарханкут. Об этом рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Линия фронта в море уже давно была отодвинута на не менее 100 морских миль (185 км – ред.) от контролируемого Украиной берега. Сейчас корабли и катера Черноморского флота РФ фактически не курсируют в направлении территориального моря Украины. Время от времени появляются возле побережья Крыма, но не ближе. За мыс Тарханкут они не решаются выходить", – отметила Гуменюк. видео дня

Она напомнила, что в начале полномасштабного вторжения корабли российских оккупантов могли приближаться к Одесской области на такое расстояние, с которого можно было осуществлять артиллерийские удары. Но после потопления украинскими военными флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москвы" флот страны-агрессора был отодвинут.

Враг сейчас пытается демонстрировать свое превосходство в Черном море с помощью тактической авиации.

Удары по Черноморскому флоту РФ

Напомним, что армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Силы обороны Украины днем 22 сентября нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота государства-оккупанта России в захваченном Севастополе.

В ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму. Юсов рассказал, что ВСУ 25 августа ударили по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ.

Ранее разведка Великобритании отмечала, что после серии успешных ударов защитников Украины Черноморский флот страны-агрессора России, очевидно, не будет иметь в Черном море такого контроля, который он имел ранее. В частности, Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире.

В Минобороны Великобритании отмечают, что Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море. Сухопутное наступление украинских военных сейчас немного медленное, но важен каждый сантиметр территории. Но при этом в Черном море РФ фактически потерпела поражение.

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