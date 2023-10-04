Российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком – разведка Британии

Для оккупантов потеря такого самолета – незаурядное событие. В разведке говорят, что это может быть всего 5-й самолет такого типа, который потеряли захватчики.

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Российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Разведка Минобороны Великобритании считает, что российский истребитель Су-35 над Токмаком в конце сентября сбили сами же оккупанты. О таких выводах сообщается в отчете британской разведки от 4 октября.

По мнению экспертов, российские силы противовоздушной обороны 28 сентября сами сбили самолет оккупантов Су-35 над Токмаком в Запорожской области. Отмечается, что потеря такого воздушного судна является незаурядным событием, ведь это самая передовая модель российских боевых самолетов. В британской разведке говорят, что потеря Су-35 в конце сентября возможно является всего пятой потерей такого самолета для оккупантов.

Также в разведке Минобороны Великобритании обратили внимание, что Токмак является серьезно укрепленным местом, там оккупанты часто располагают основной командный пункт этого участка фронта. Город расположен всего в 20 километрах от линии фронта.

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"Такие командные пункты обычно защищают специально определенными для этого системами ПВО малой и средней дальности. Их почти точно держат в состоянии очень высокой готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные удары в глубине тыла противника по подобным целям", – говорится в отчете британской разведки.

Уничтожение российских самолетов

В конце августа сообщалось, что Украина уничтожила или повредила 24 российских самолета в РФ Крыму и Беларуси. Украина могла совершить по меньшей мере девять успешных атак по авиабазам России, временно оккупированному Крыму и Беларуси, уничтожив при этом 24 самолета, отмечалось в СМИ.

Напомним, в сентябре под Москвой диверсанты взорвали 2 самолета и вертолет. Неизвестные лица заложили взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и Ил-20, которые относятся к 354 авиаполку специального назначения, и вертолет Ми-28Н. После диверсии среди военного руководства российской оккупационной армии началась истерика, ведь на этом аэродроме также базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики).

Разведка Великобритании отмечала, что с начала полномасштабного вторжения РФ в боях потеряла 90 самолетов. Страна-агрессор несет колоссальные потери на поле боя.

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