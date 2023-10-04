"Это туристы": Данилов ответил политическим гастролерам по Европе

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал туристами тех представителей власти, которые пытаются представлять Украину на международной арене.

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Данилов жёстко ответил политическим "туристам" / Источник: Коллаж Главред, фото: Апарат РНБО Украины, скриншот с видео t.me/V_Zelenskiy_official

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, представлять Украину на международных площадках может Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Остальные-это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", — сказал Данилов в интервью UkrlifeTV.

Данилов также отметил, что не все выступающие за рубежом граждане Украины представляют нашу страну.

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"У нас там есть группа в полосатых купальниках, которые ездят на всякие кейсы второго-третьего звена, так они всем известны. Если они будут пересекать черту дозволенного, то все будет иначе", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты во время одной из атак ударили по месту, где собирали украинские ракеты, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он уточнил, что часть производства ракет из Украины перенесли за границу.

Также секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию после ракетного удара по штабу Черноморского флота в захваченном РФ Севастополе. Он считает, что ЧФ ждет два варианта развития событий – самоликвидация добровольная или принудительная.

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