УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Это туристы": Данилов ответил политическим гастролерам по Европе

Yurii Berendii
4 октября 2023, 11:30
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал туристами тех представителей власти, которые пытаются представлять Украину на международной арене.
Данилов, Зеленский, Рада
Данилов жёстко ответил политическим "туристам" / Источник: Коллаж Главред, фото: Апарат РНБО Украины, скриншот с видео t.me/V_Zelenskiy_official

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, представлять Украину на международных площадках может Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Остальные-это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", — сказал Данилов в интервью UkrlifeTV.

Данилов также отметил, что не все выступающие за рубежом граждане Украины представляют нашу страну.

видео дня

"У нас там есть группа в полосатых купальниках, которые ездят на всякие кейсы второго-третьего звена, так они всем известны. Если они будут пересекать черту дозволенного, то все будет иначе", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты во время одной из атак ударили по месту, где собирали украинские ракеты, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он уточнил, что часть производства ракет из Украины перенесли за границу.

Также секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию после ракетного удара по штабу Черноморского флота в захваченном РФ Севастополе. Он считает, что ЧФ ждет два варианта развития событий – самоликвидация добровольная или принудительная.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Зеленский РНБО Алексей Данилов
Реклама

Главное за день

Российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком – разведка Британии

Российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком – разведка Британии

11:37 Украина
Удары Украины по России оружием Запада: Блинкен сделал неожиданное заявление

Удары Украины по России оружием Запада: Блинкен сделал неожиданное заявление

10:47 Мир
У ВСУ есть 6-8 недель: у Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении

У ВСУ есть 6-8 недель: у Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении

09:53 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:55

7 упражнений для похудения при весе 80 кг+: тренер показала, как избавиться от лишнего веса

11:37

Российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком – разведка Британии

11:36

Люди были охвачены огнем: стали известны подробности ДТП с украинцами в ВенецииВидео

11:30

"Это туристы": Данилов ответил политическим гастролерам по Европе

11:16

Как сделать кудри без плойки: голливудская волна с помощью обычных носков

Россия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван КиричевскийРоссия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван Киричевский
10:47

Удары Украины по России оружием Запада: Блинкен сделал неожиданное заявление

10:46

"Армия Дронов" за месяц поразила почти 140 танков и 270 артиллерийских орудий врага - Минцифры

10:36

"Дно бочки видно": адмирал заявил, что у Запада закончились боеприпасы

10:33

Побег начался: мэр Мелитополя рассказал о предстоящем "жесте доброй воли"

Реклама
09:53

У ВСУ есть 6-8 недель: у Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении

09:51

Электронный реестр военнообязанных уже действует, он наполнен на 90% – Федоров

09:40

"Закончит, как Сталин": Свитан рассказал, как умрет ПутинВидео

09:25

Без нее никак: зачем на шортах делают сетку и почему она так важна

09:17

Оккупанты атаковали Кривой Рог: произошли взрывы, на город еще летят скоростные ракеты

09:05

Лунный день 5 октября: о какой опасности предупреждает Месяц в этот день

08:58

Ожила и выразительно шевелится "международная жизнь россии"мнение

08:44

В Венеции автобус слетел с эстакады и загорелся: среди погибших - украинцыВидео

08:38

Эксперты назвали лучшее средство от известкового налета: оно есть в каждом доме

08:36

Армия РФ активизируется на 3 направлениях: майор запаса ВСУ назвал главную задачу врага

08:05

Ты забудешь навсегда о картошке-фри: рецепт жареных картофельных палочек за 20 минут

Реклама
07:53

Под Лиманом на Донбассе погиб доброволец из Латвии

07:27

"Долбит нормально": в Белгороде и Брянске ночью гремели взрывыВидео

07:15

Именины 5 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

06:55

Удивительная оптическая иллюзия: нужно найти число 780 за 10 секунд

06:51

Украина может стать членом ЕС в 2030 году: глава Евросовета назвал условия

06:25

Как сказать на украинском "редко, но метко" и "вешать лапшу": ответ АвраменкоВидео

06:22

Обвал гривны или в чем же причина действий НБУ?мнение

05:15

Эксперт рассказал, возможна ли заморозка войны в Украине и при каких условиях

04:40

15-летняя дочь Миллы Йовович снялась для обложки глянца в провокационном образе

04:15

BILD: Россия уже подтвердила применение новых ракет из Ирана на войне

03:40

Как заготовить капусту: копеечная добавка гарантирует стопроцентный результат

03:10

Эксперт пояснил, как нужно оценивать слова Шольца о ядерном разоружении

02:40

России хватит собственного оружия еще на 2-3 года войны – Киричевский

02:02

Всмятку, вкрутую и в мешочек: как долго нужно варить яйца

01:32

Затмение в октябре 2023 будет "дьявольским": астролог рассказал, чем это грозитВидео

00:17

Еще женатый Хью Джекман уже ищет себе новую жену - СМИ

03 октября, вторник
23:48

Самая большая пыточная Европы: РФ устроила ад в захваченном Мелитополе

23:35

Денис Казанский. Кошмарная прогулка по МариуполюВидеоблоги

23:02

ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок - Politico

22:43

"Времени мало": у Байдена откровенно высказались насчет финансовой помощи Украине

Реклама
22:32

На войне погибли добровольцы из Беларуси: воевали за Украину

22:25

Украинская разведка оценила "ноу-хау" оккупантов на аэродроме Ту-95 в Энгельсе

22:08

Назло Добрынину: Даша Квиткова намекнула на новый роман

21:55

В Крыму и Белгородской области прогремели взрывы: РФ истерит из-за "Нептунов"

21:48

НАТО выставит сотни тысяч "штыков": в Альянсе раскрыли сценарий войны с РФ

21:41

В Украине утвердили план действий на случай блэкаутов

21:07

Дмитрий Гордон показал романтику с Алесей Бацман

20:52

Как и куда смогут бить "кассетные" ATACMS: раскрыто главное преимущество

20:51

ВСУ пошли вперед на юге: "покрошили" сотни россиян и продвинулись вперед

19:41

Ситуация с зерном налаживается: все три черноморских порта снова заработали

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять