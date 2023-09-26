Россия ударила по месту сбора украинских ракет: Данилов раскрыл детали

Российские оккупанты во время одной из атак ударили по месту, где собирали украинские ракеты, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Он уточнил, что часть производства ракет из Украины перенесли за рубеж. Об этом он сказал в интервью испанской газете ABC.
В то же время говоря о производстве оружия собственного изготовления, Данилов не стал раскрывать деталей.
"Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она состоянии. Что я могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия ударила по тому месту, где собирались эти ракеты. Сейчас мы перенесли часть производства из нашей страны", — добавил секретарь СНБО.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара оккупантов в Киевской области пострадали двое людей. На территории области обнаружены сбитые обломки вражеских ракет. На данный момент известно о двух пострадавших.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ может готовить ракетный удар. В РФ производство ракет продолжается, предупредил Юрий Игнат.
В воздушных силах рассказали, как РФ атаковала Украину. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал первые подробности ночной атаки по Украине: сколько и откуда РФ запустила иранские дроны модели "Шахед".
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