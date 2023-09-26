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Россия ударила по месту сбора украинских ракет: Данилов раскрыл детали

Алексей Тесля
26 сентября 2023, 12:37 обновлено 26 сентября, 12:37
Часть производства ракет из Украины перенесли за рубеж, подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов
Алексей Данилов рассказал об ударе РФ / Коллаж: Главред, Фото: Аппарат СНБО Украины, УНИАН

Российские оккупанты во время одной из атак ударили по месту, где собирали украинские ракеты, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он уточнил, что часть производства ракет из Украины перенесли за рубеж. Об этом он сказал в интервью испанской газете ABC.

В то же время говоря о производстве оружия собственного изготовления, Данилов не стал раскрывать деталей.

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"Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она состоянии. Что я могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия ударила по тому месту, где собирались эти ракеты. Сейчас мы перенесли часть производства из нашей страны", — добавил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара оккупантов в Киевской области пострадали двое людей. На территории области обнаружены сбитые обломки вражеских ракет. На данный момент известно о двух пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ может готовить ракетный удар. В РФ производство ракет продолжается, предупредил Юрий Игнат.

В воздушных силах рассказали, как РФ атаковала Украину. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал первые подробности ночной атаки по Украине: сколько и откуда РФ запустила иранские дроны модели "Шахед".

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Алексей Данилов война России и Украины ракетный удар
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