Электронный реестр военнообязанных уже действует, он наполнен на 90% – Федоров

Электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует. Он наполнен на 90%.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает "Еспресо". Глава министерства добавил, что информация продолжает добавляться в реестр.
"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования защиты к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, который не имеет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации", – отметил Федоров.
По словам министра, пока еще открытым остается вопрос сервисов на базе "Оберега".
Данные о мужчинах призывного возраста внесут в специальный реестр
Ранее сообщалось, что в Украине создадут электронный реестр военнообязанных. Министерство обороны получит все данные о гражданах от 17 до 60 лет из различных государственных реестров – Налоговой, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, миграционной службы и других ведомств.
В законопроекте №10062, который предусматривает создание электронного реестра военнообязанных, говорится о том, что дальнейшее принятие закона направлено на упрощение взаимодействия государственных реестров и оформление УБД.
Электронный реестр военнообязанных позволит Минобороны получить доступ практически к большинству официальных данных о гражданах. Ранее Главред рассказывал, что узнает Минобороны об украинцах благодаря этому реестру.
Соответствующий закон еще не прошел голосование в Верховной Раде. Но на самом деле его принятие будет последними штрихами к функционированию реестра военнообязанных, который уже существует. Закон о таком реестре приняли еще в 2017 году, формально ресурс запустили в марте 2022 года. Но тогда он еще не содержал полной базы призывников.
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