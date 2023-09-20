УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

Андрей Ганчук
20 сентября 2023, 17:21 обновлено 20 сентября, 17:28
6
Министерство обороны в рамках электронного реестра военнообязанных Украины получит доступ практически к большинству официальных данных о гражданах.
ТЦК, ВСУ, военкомат, призыв
ТЦК получит информацию о состоянии здоровья, владении иностранными языками и месте работы военнообязанного / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

Власти проводят активную работу с целью создания электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов в Украине. Министерство обороны и Территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК, бывшие военкоматы) получат практически всю информацию о военнообязанных гражданах в возрасте от 17 до 60 лет.

Как в Украине создают единый реестр военнообязанных

Власти приняли решение создать единый электронный реестр призывников, чтобы упорядочить вопросы призыва в ВСУ. После принятия Верховной Радой законопроекта №10062 будет создаваться реестр с расширенным списком данных о военнообязанных.

Постановление Кабинета Министров №1487 определило, из каких реестров ТЦК получат данные о военнообязанных украинцах. Речь идет, в том числе, о доступе к реестрам МВД, налоговой, Минобразования, судебной системы и Офиса Генерального прокурора.

видео дня

Другое постановление Кабмина, №1493 от 30 декабря 2022 года, определяет конкретные данные, которые получат ТЦК. Не исключено, что данных, передаваемых в Минобороны, на самом деле будет больше.

Какие данные военнообязанных получат ТЦК

Фамилия гражданина;

Имя собственное;

Отчество;

Пол, дата и место рождения;

Место жительства и местонахождение;

Телефоны, адреса электронной почты и другие средства связи с гражданином;

Сведения о родителях, опекунах, попечителях представителях;

Информация о семейном положении, семье и детях;

Данные внутреннего паспорта и паспорта для выезда за границу – серия, номер, дата выдачи, информация об органе, который выдал документ, срок действия документа;

Информация о гражданстве;

Сведения о признании лица недееспособным;

Документы, подтверждающие смерть лица или информация о том, что гражданин пропал без вести;

Информация о занятость гражданина – код предприятия, место, где работает человек, должность;

Идентификационный код;

Отцифрованный образ лица;

Информация о дате и цели выезда за пределы территории Украины и дате возвращения в Украину;

Информация об образовании и специальности;

Сведения о состоянии здоровья (установление или изменение группы инвалидности), которые будут собираться и для определения пригодности гражданина к военной службе;

Информация о привлечении к уголовной ответственности;

Сведения об административных нарушениях гражданина;

Информация о том, рассматривается ли в отношении гражданина уголовное дело;

Сведения о наличии или отсутствии судимости;

Информация о статусе ветерана войны;

Сведения о владении иностранными языками;

Информация о документах о праве на владение и пользование оружием;

Сведения о прохождении образовательных курсов, курсов повышения квалификации;

Информация о документах, которые предоставляют гражданину право на въезд или выезд из Украины;

Сведения о документах, которые позволяют человеку постоянно проживать за границей и возвращаться в Украину;

Водительские права;

Информация о решениях, которые подлежат принудительному исполнению;

Какие еще данные военнообязанных получит Минобороны

Сведения об исполнении воинской обязанности и прохождении военной службы;

Военно-учетные данные военнообязанного;

Сведения о прохождении медицинского осмотра, решения военно-врачебной экспертизы;

Информация о прохождении гражданином Украины альтернативной службы;

Сведения об участии в боевых действиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
военкоматы электронный реестр Минобороны Украины
Реклама

Главное за день

Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

17:21 Украина
Пообещал Си: Путин едет в Китай

Пообещал Си: Путин едет в Китай

16:23 Мир
Россия ведет разведку объектов энергетики Украины, есть угроза новых ударов – ГУР

Россия ведет разведку объектов энергетики Украины, есть угроза новых ударов – ГУР

16:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:25

Окошко, не потей: что нужно сделать, чтобы не было конденсата на окнах

17:21

Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

16:55

Весь график красный: Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря

16:53

Кадыров умер или нет: в ГУР дали ответ и рассказали о борьбе за его наследство

16:47

"Состоит из нескольких фаз": Коваленко раскрыл, как и когда ВСУ вернут КрымВидео

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - КоваленкоУкраина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко
16:23

Пообещал Си: Путин едет в Китай

16:18

"Назначат генерала-россиянина": Снегирев спрогнозировал, кто заменит КадыроваВидео

16:14

Проще рецепта не придумать: уникальный салат с одним главным ингредиентом

16:12

Азербайджан объявил о прекращении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

Реклама
16:10

Какой водой нельзя умываться 21 сентября: приметы и строгие запреты дня

16:06

Наталья Холоденко рассказала откуда берутся маменькины сынки

16:00

Россия ведет разведку объектов энергетики Украины, есть угроза новых ударов – ГУР

15:57

Даже нос не сунут: эксперт рассказал, как отпугнуть мышей и крыс от дома

15:49

Прощай, совесть: Повалий спела украинскую народную песню на Z-концерте в КремлеВидео

15:46

Дорогая потеря для РФ: ВСУ уничтожают вдребезги российские С-400 – Newsweek

15:29

Как узнать сколько лет коту: 3 способа понять, что ваш любимец постарел

15:09

Где Кадыров и что с ним: эксперт объяснил, что происходит с чеченским главойВидео

15:04

Ракету Нептун испытали в боях с РФ, первый удар был по "Адмирал Эссен" – ВМСУ

14:58

Рада приняла и исправила закон об е-декларации

14:55

Дрон не долетел до бункера Путина: новые детали мощных взрывов в Сочи

Реклама
14:25

Весной восхитят ароматом: когда и как правильно сажать нарциссы

14:20

Какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023: прогноз метеоролога

14:18

Ореховая скорлупа - настоящая находка: что из нее делают знающие люди

14:15

Моравецкий угрожает Киеву расширить запрет на импорт продуктов из Украины

14:02

Непростое украшение: Мишина засветила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце

13:36

"Ракеты пошли": в Крыму гремят мощные взрывы у военного аэродрома БельбекВидео

13:20

Лишь немногие найдут ящерицу на скале за 10 секунд: чрезвычайно сложная загадка

13:11

Дедовский лайфхак из детства: почему если кусать батарейку, она работает

12:54

ВСУ контролируют важную трассу под Бахмутом: взяли ключевой плацдарм и высоты

12:47

Очень большие проблемы: у Киркорова начались серьезные осложнения после пластики

12:45

Кадыров устроил цирковое представление с болезнью, чтобы избежать мести Путина - СнегиревЭксклюзив

12:30

Потеряла все: онкобольная Заворотнюк лишилась бизнеса в России

12:14

Любовный гороскоп на октябрь: Рыбам – наслаждение, Овну – работа над собой

12:03

Польша грозится снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса

12:01

Спустя 20 дней комы: умер актер, которого объявили мертвым в начале сентября

11:59

Под Москвой диверсанты взорвали 2 самолета и вертолет: у руководства армии РФ истерика

11:53

Позиции оккупантов под Бахмутом слабнут: британская разведка назвала причину

11:50

"Они нацелились на 4 города": когда РФ полностью прекратит обстреливать ракетами Украину - прогноз

11:47

"Морили голодом и пытали": ГБР задержало двух работников военкомата на ЛьвовщинеВидео

11:37

Принесли карту без Украины: премьер Израиля оконфузился перед Зеленским

Реклама
11:07

Кадырова ввели в искусственную кому: появились новые данные о состоянии главы Чечни

10:49

"Будет больше успеха": Зеленский ответил, возможен ли прорыв в контрнаступлении в 2023 году

10:46

В Сочи мощная "бавовна" возле аэропорта: вспыхнул резервуар с горючимВидео

10:23

"Мы на финишной прямой": Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине

10:05

"Не будет танков, которые идут на Москву": Эйдман назвал 3 варианта устранения ПутинаВидео

10:01

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara

09:49

В Украине могут усилить мобилизацию: в Раде назвали условия и сроки

09:47

Именины 21 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:41

Негде развернуться: почему в СССР делали маленькие кухни

09:41

"Гарантия мира": Дуда раскрыл, чем должна завершиться война с РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять