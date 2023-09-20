Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

Министерство обороны в рамках электронного реестра военнообязанных Украины получит доступ практически к большинству официальных данных о гражданах.

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ТЦК получит информацию о состоянии здоровья, владении иностранными языками и месте работы военнообязанного / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

Власти проводят активную работу с целью создания электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов в Украине. Министерство обороны и Территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК, бывшие военкоматы) получат практически всю информацию о военнообязанных гражданах в возрасте от 17 до 60 лет.

Как в Украине создают единый реестр военнообязанных

Власти приняли решение создать единый электронный реестр призывников, чтобы упорядочить вопросы призыва в ВСУ. После принятия Верховной Радой законопроекта №10062 будет создаваться реестр с расширенным списком данных о военнообязанных.

Постановление Кабинета Министров №1487 определило, из каких реестров ТЦК получат данные о военнообязанных украинцах. Речь идет, в том числе, о доступе к реестрам МВД, налоговой, Минобразования, судебной системы и Офиса Генерального прокурора.

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Другое постановление Кабмина, №1493 от 30 декабря 2022 года, определяет конкретные данные, которые получат ТЦК. Не исключено, что данных, передаваемых в Минобороны, на самом деле будет больше.

Какие данные военнообязанных получат ТЦК

Фамилия гражданина;

Имя собственное;

Отчество;

Пол, дата и место рождения;

Место жительства и местонахождение;

Телефоны, адреса электронной почты и другие средства связи с гражданином;

Сведения о родителях, опекунах, попечителях представителях;

Информация о семейном положении, семье и детях;

Данные внутреннего паспорта и паспорта для выезда за границу – серия, номер, дата выдачи, информация об органе, который выдал документ, срок действия документа;

Информация о гражданстве;

Сведения о признании лица недееспособным;

Документы, подтверждающие смерть лица или информация о том, что гражданин пропал без вести;

Информация о занятость гражданина – код предприятия, место, где работает человек, должность;

Идентификационный код;

Отцифрованный образ лица;

Информация о дате и цели выезда за пределы территории Украины и дате возвращения в Украину;

Информация об образовании и специальности;

Сведения о состоянии здоровья (установление или изменение группы инвалидности), которые будут собираться и для определения пригодности гражданина к военной службе;

Информация о привлечении к уголовной ответственности;

Сведения об административных нарушениях гражданина;

Информация о том, рассматривается ли в отношении гражданина уголовное дело;

Сведения о наличии или отсутствии судимости;

Информация о статусе ветерана войны;

Сведения о владении иностранными языками;

Информация о документах о праве на владение и пользование оружием;

Сведения о прохождении образовательных курсов, курсов повышения квалификации;

Информация о документах, которые предоставляют гражданину право на въезд или выезд из Украины;

Сведения о документах, которые позволяют человеку постоянно проживать за границей и возвращаться в Украину;

Водительские права;

Информация о решениях, которые подлежат принудительному исполнению;

Какие еще данные военнообязанных получит Минобороны

Сведения об исполнении воинской обязанности и прохождении военной службы;

Военно-учетные данные военнообязанного;

Сведения о прохождении медицинского осмотра, решения военно-врачебной экспертизы;

Информация о прохождении гражданином Украины альтернативной службы;

Сведения об участии в боевых действиях.

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