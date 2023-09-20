Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

Власти проводят активную работу с целью создания электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов в Украине. Министерство обороны и Территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК, бывшие военкоматы) получат практически всю информацию о военнообязанных гражданах в возрасте от 17 до 60 лет.
Как в Украине создают единый реестр военнообязанных
Власти приняли решение создать единый электронный реестр призывников, чтобы упорядочить вопросы призыва в ВСУ. После принятия Верховной Радой законопроекта №10062 будет создаваться реестр с расширенным списком данных о военнообязанных.
Постановление Кабинета Министров №1487 определило, из каких реестров ТЦК получат данные о военнообязанных украинцах. Речь идет, в том числе, о доступе к реестрам МВД, налоговой, Минобразования, судебной системы и Офиса Генерального прокурора.
Другое постановление Кабмина, №1493 от 30 декабря 2022 года, определяет конкретные данные, которые получат ТЦК. Не исключено, что данных, передаваемых в Минобороны, на самом деле будет больше.
Какие данные военнообязанных получат ТЦК
Фамилия гражданина;
Имя собственное;
Отчество;
Пол, дата и место рождения;
Место жительства и местонахождение;
Телефоны, адреса электронной почты и другие средства связи с гражданином;
Сведения о родителях, опекунах, попечителях представителях;
Информация о семейном положении, семье и детях;
Данные внутреннего паспорта и паспорта для выезда за границу – серия, номер, дата выдачи, информация об органе, который выдал документ, срок действия документа;
Информация о гражданстве;
Сведения о признании лица недееспособным;
Документы, подтверждающие смерть лица или информация о том, что гражданин пропал без вести;
Информация о занятость гражданина – код предприятия, место, где работает человек, должность;
Идентификационный код;
Отцифрованный образ лица;
Информация о дате и цели выезда за пределы территории Украины и дате возвращения в Украину;
Информация об образовании и специальности;
Сведения о состоянии здоровья (установление или изменение группы инвалидности), которые будут собираться и для определения пригодности гражданина к военной службе;
Информация о привлечении к уголовной ответственности;
Сведения об административных нарушениях гражданина;
Информация о том, рассматривается ли в отношении гражданина уголовное дело;
Сведения о наличии или отсутствии судимости;
Информация о статусе ветерана войны;
Сведения о владении иностранными языками;
Информация о документах о праве на владение и пользование оружием;
Сведения о прохождении образовательных курсов, курсов повышения квалификации;
Информация о документах, которые предоставляют гражданину право на въезд или выезд из Украины;
Сведения о документах, которые позволяют человеку постоянно проживать за границей и возвращаться в Украину;
Водительские права;
Информация о решениях, которые подлежат принудительному исполнению;
Какие еще данные военнообязанных получит Минобороны
Сведения об исполнении воинской обязанности и прохождении военной службы;
Военно-учетные данные военнообязанного;
Сведения о прохождении медицинского осмотра, решения военно-врачебной экспертизы;
Информация о прохождении гражданином Украины альтернативной службы;
Сведения об участии в боевых действиях.