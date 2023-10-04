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В Венеции автобус слетел с эстакады и загорелся: среди погибших - украинцы

Анна Ярославская
4 октября 2023, 08:44 обновлено 4 октября, 08:57
Серди пострадавших - 4-летняя девочка и 50-летняя женщина, у обеих - серьезные ожоги. Ребенок находится в реанимации.
ДТП в Италии
В ДТП загорелся автобус с туристами, погибли люди / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/LuigiBrugnaro, depositphotos.com

В Италии 3 октября произошло смертельное ДТП - туристический автобус слетел с эстакады вблизи итальянского города Венеция и загорелся. Погиб как минимум 21 человек, среди них - пятеро украинцев. Количество жертв может возрасти.

Автокатастрофа произошла вблизи итальянского города Венеция. Кроме украинцев в транспорте были также граждане Германии, Франции. Погибший водитель был родом из итальянского Тревизо, сообщает издание Repubblica.

"4-летняя девочка с серьезными ожогами и с угрозой для жизни доставлена в Падую в реанимацию. Среди тяжело пострадавших еще 50-летняя женщина с сильными ожогами и травмами разных частей тела. И девочка, и женщина – граждане Украины", – говорится в сообщении.

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О других трех украинцах детали пока неизвестны.

ДТП в Италии
Автобус слетел с эстакады и загорелся / twitter.com/LuigiBrugnaro

Автобус пролетел сквозь шлагбаум и упал недалеко от железнодорожных путей в районе Местре. Этот район прилегает к Венеции, соединяется с известным городом мостом.

"Апокалиптическая сцена, нет слов", - прокомментировал мэр Венеции Луиджи Бруньяро в соцсети X.

Автобус вспыхнул, и огонь быстро распространился. По словам министра внутренних дел Маттео Пиантедоси, одной из версий такого сильного пожара является тот факт, что автобус работал на метане.

В МИД подтвердили гибель украинцев

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко подтвердил, что украинские граждане есть среди жертв аварии автобуса, которая произошла 3 октября в районе Венеции Местре, передает Европейская правда.

"Известно о пяти погибших украинцах, еще трое - травмированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице. По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты", - сказал Николенко.

По его словам, украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже решают вопросы, связанные с этим дорожно-транспортным происшествием.

В частности, украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение украинских граждан и устанавливают связь с родственниками.

Смотрите видео - В Италии автобус сорвался с эстакады:

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Как сообщал Главред, 3 сентября в Великобритании произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погибли три человека: украинка, ее 6-летний сын и 15-летняя падчерица. Перед этим в Украине также в автомобильной аварии погиб их отец.

Ранее в Австрии в смертельной ДТП погибли четверо украинцев – двое взрослых и двое детей. Одному ребенку, который погиб, было несколько месяцев, другому – 3 года. Известно, что двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой погибших детей.

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