С начала полномасштабного вторжения РФ в боях потеряла 90 самолетов – разведка

Страна-агрессор несет колоссальные потери на поле боя. По оценкам британских разведчиков, она уже потеряла в боях около сотни самолетов.

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Россия потеряла в Украине почти сотню самолетов / Коллаж: Главред, фото: https: t.me/kpszsu

С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия потеряла в боях около 90 самолетов. Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованной на странице в Twitter Министерства обороны Велиекобритании со ссылкой на разведку.

"У всех самолетов есть прогнозируемый срок службы в часах полета. Вполне вероятно, что благодаря такому дополнительному использованию в военное время Россия сокращает срок службы многих своих самолетов гораздо быстрее, чем планировалось Военно-космическими силами", — говорится в сообщении.

По данным разведчиков, Россия нуждается в дополнительном обслуживании самолетов, которое осложняется дефицитом запасных частей из-за растущего спроса и международными санкциями. Но, несмотря на это, ВКС РФ сохраняет возможность увеличивать количество вылетов над оккупированной Украиной.

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"Однако, поскольку война длится гораздо дольше, чем первоначально планировало Министерство обороны России, износ самолетов, вероятно, снизит жизнеспособность долгосрочной тактической авиации ВКС", – считают в разведке Британии.

Отметим, согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 28 сентября страна-агрессор потеряла в Украине 315 самолетов и 316 вертолетов.

Как сообщал Главред, в самой России нередко падают самолеты и вертолеты. В частности, 12 августа в Калининградской области разбился вражеский самолет Су-30. Экипаж не выжил. По данным Минобороны РФ, воздушное судно упало из-за технической неисправности.

В Ростовской области разбился военный самолет Су-25, который должен был совершить боевой вылет, также погиб пилот.

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