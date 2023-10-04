СБУ поразила С-400 Триумф на Белгородчине: прогремело около 20 взрывов

Украина в сентябре поразила уже второй российский зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф, ранее ВСУ нанесли результативный удар по такому же ЗРК в Крыму.

https://glavred.info/ukraine/sbu-porazila-s-400-triumf-na-belgorodchine-progremelo-okolo-20-vzryvov-10505554.html Ссылка скопирована

Украина второй раз за месяц поразила ЗРК С-400 Триумф российских оккупантов / Коллаж: Главред, фото: соцсети, Минобороны РФ

Служба безопасности Украины 4 октября ночью нанесла удар по Белгородской области, в результате чего был поражен российский комплекс ПВО С-400 Триумф. Стратегический зенитный ракетный комплекс агрессора России был атакован дронами. Киев поразил уже второй ЗРК такого типа за месяц, ранее ВСУ результативно ударили по Триумфу в оккупированной Евпатории.

Как сообщает Obozrevatel со ссылкой на источники в СБУ, на Белгородчине поражен российский зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Стоимость одной единицы такого ПВО составляет 1,2 миллиарда долларов США.

На видео, которые попали в социальные сети, слышно около 20 взрывов в районе дислокации ЗРК С-400 и его РЛС. В соседних населенных пунктах пропала электроэнергия.

видео дня

В СБУ напомнили, что это второй результативный удар по Триумфу за месяц. Ранее аналогичный ЗРК уничтожили в Евпатории в оккупированном Крыму.

Смотрите видео со взрывами в районе ЗРК Триумф в Белгородской области:

СБУ в Белгородской области уничтожила ЗРК С-400 Триумф российских войск / Скриншот Главред

Война России против Украины

Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS, рассказал помощник главы Минобороны по вопросам закупок Дуглас Буш. По словам чиновника, список ракет, которые передадут Украине, в Штатах уже определен.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у ВСУ есть 6-8 недель для наступательных операций. Спустя 2 недели погодные условия ухудшатся, и наступать станет сложнее.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что удары Украины по России оружием Запада Штатами не запрещены. По словам дипломата, Киев сам решает, как и когда применять западное оружие.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.