СБУ поразила С-400 Триумф на Белгородчине: прогремело около 20 взрывов

Служба безопасности Украины 4 октября ночью нанесла удар по Белгородской области, в результате чего был поражен российский комплекс ПВО С-400 Триумф. Стратегический зенитный ракетный комплекс агрессора России был атакован дронами. Киев поразил уже второй ЗРК такого типа за месяц, ранее ВСУ результативно ударили по Триумфу в оккупированной Евпатории.
Как сообщает Obozrevatel со ссылкой на источники в СБУ, на Белгородчине поражен российский зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Стоимость одной единицы такого ПВО составляет 1,2 миллиарда долларов США.
На видео, которые попали в социальные сети, слышно около 20 взрывов в районе дислокации ЗРК С-400 и его РЛС. В соседних населенных пунктах пропала электроэнергия.
В СБУ напомнили, что это второй результативный удар по Триумфу за месяц. Ранее аналогичный ЗРК уничтожили в Евпатории в оккупированном Крыму.
Смотрите видео со взрывами в районе ЗРК Триумф в Белгородской области:
Война России против Украины
Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS, рассказал помощник главы Минобороны по вопросам закупок Дуглас Буш. По словам чиновника, список ракет, которые передадут Украине, в Штатах уже определен.
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у ВСУ есть 6-8 недель для наступательных операций. Спустя 2 недели погодные условия ухудшатся, и наступать станет сложнее.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что удары Украины по России оружием Запада Штатами не запрещены. По словам дипломата, Киев сам решает, как и когда применять западное оружие.
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