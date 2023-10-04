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Конфликт в ЕС: из-за споров Макрона и Шольца тормозится помощь Украине

Юрий Берендий
4 октября 2023, 14:25 обновлено 4 октября, 15:11
Канцлер Германии Олаф Шольц и Президент Франции Эммануэль Макрон якобы перестали ладить между собой. В частности из-за их споров задерживается помощь Украине.
Шольц, Макрон, Зеленский, Украина
Олаф Шольц и Эммануэль Макрон перестали ладить между собой / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

Президент Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц якобы "не ладят между собой". Именно по этой причине замедляется принятие решений на уровне стран-членов Европейского Союза, в частности, речь идет и о помощи Украине. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на чиновников из шести европейских стран.

Как отмечает издание, отсутствие консенсуса между Францией и Германией приводит к задержкам в решении многих вопросов – от финансирования Украины до внутренних проблем ЕС.

По словам чиновников ЕС, тупик в переговорах по ряду приоритетных вопросов "напугал Брюссель и другие столицы ЕС, а также продемонстрировал сложность принятия решений без согласования между Парижем и Берлином".

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В частности речь идет о переговорах относительно размера взноса в шестилетний бюджет ЕС — многолетний финансовый план (MFF), содержащий ключевую финансовую помощь Украине. Также издание сообщает о проблемах в обновлении правил пакта стабильности и роста, в котором указано, сколько страны могут занимать и тратить.

В материале говорится также о торможении реформы рынка электроэнергии ЕС из-за споров Франции и Германии по ядерной энергетике, от которой Берлин отказался и которая занимает центральное место в энергетической политике Парижа. Макрон назвал позицию правительства Германии по этому вопросу "исторической ошибкой".

"Отсутствие личной химии между Шольцем и Макроном не помогает. Похоже, они просто не ладят. И это в основе всего", - рассказал один из участников недавних переговоров между двумя лидерами.

Отмечается, что напряженность между странами сохраняется уже более года.

"Им вдвоем просто нужно сесть за одним столом и все обсудить. Без этого другим нет смысла пытаться найти консенсус", - сказал неназванный чиновник ЕС.

В свою очередь, госсекретарь Франции по делам Европы Лоуренс Бун отвергла заявления о расколе между Францией и Германией.

"Франция и Германия имеют одинаковое видение Европы, хотя по определенным вопросам действительно трудно достичь консенсуса, в частности по энергетике или новым бюджетным правилам ЕС. По ее словам, разногласия являются естественными, поскольку "речь идет о больших структурных вопросах, связанных с конкурентоспособностью наших экономик", - говорится в статье FT.

В то же время, как говорят некоторые чиновники, обе страны имеют опыт поиска решений и "признания того, что они нужны друг другу, чтобы быть в состоянии управлять ЕС".

Поддержка Украины со стороны союзников

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обвинила канцлера Германии Олафа Шольца в блокировании решения о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Мари-Агнесс Штрак-Циммерман отметила, что такое поведение безответственно, поскольку коалиция уже приняла нужное решение.

Также стоит добавить, что в казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь которая касается безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев.

В то же время, Ульрих Лехте, депутат Бундестага, осудил заявление Матеуша Моравецкого, премьер-министра Польши, относительно военной помощи Украине. Немецкий депутат называет действия Моравецкого политическим маневрированием, считая его заявление о прекращении поставок вооружения в Украину предвыборной тактикой партии "Право и справедливость" в Польше.

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Евросоюз НАТО Эммануэль Макрон Олаф Шольц
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