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"Россия отправила плохой сигнал миру": Шольц удивлен отказом от зернового соглашения

Мария Тупик
17 июля 2023, 22:39 обновлено 17 июля, 22:53
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Шольц говорит, что Россия не хочет продлевать соглашение по зерну и посылает плохой сигнал миру.
Олаф Шольц, Россия
Олаф Шольц о выходе РФ из зернового соглашения / Коллаж Главред, фото pixabay, Офис президента

Канцлер Германии Олаф Шольц удивлен отказом России от зернового соглашения.

По его словам, отказ России продлить соглашение, позволяющее Украине экспортировать зерно из своих черноморских портов, посылает плохой сигнал всему остальному миру.

"Тот факт, что Россия не хочет продлевать соглашение по зерну, посылает плохой сигнал ... остальному миру. Но все поймут, что за этим стоит, а именно - действия, которые во многом связаны с тем, что Россия не чувствует себя ответственной за доброе сосуществование в мире", - сказал Шольц, передает The Economic Times.

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Россия вышла из зернового соглашения

Напомним, что 13 июля Владимир Путин пригрозил остановить участие России в "зерновой сделке". Как заявил диктатор журналистам российских пропагандистских каналов, в случае, если мир не согласится на условия его страны, то "зерновой сделки" не будет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласился на продление зернового соглашения. Европейская комиссия помогает ООН и Турции в попытках продлить зерновое соглашение и готова "изучить все решения".

Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренность, касающаяся Москвы, будет выполнена".

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