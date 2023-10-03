Шольц сделал новое заявление о войне в Украине: о чем идет речь

Необходимо сделать все возможное, чтобы война завершилась, а Украина смогла защитить свою целостность и независимость, заявил канцлер Германии.

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Олаф Шольц призвал усилить давление на кремлевского диктатора Путина / ua.depositphotos.com, УНИАН

Мир должен оказывать большее давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы прекратить войну в Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе "диалога с гражданами" в Гамбурге 2 октября.

"Я сделаю все для того, чтобы мы значительно усилили давление, и российский президент в конце концов понял, что он не может просто сказать: "Я буду продолжать, пока не достигну своей цели, несмотря на то, сколько во это обойдется жизней, в том числе собственных солдат", - сказал Шольц.

По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы война завершилась, а Украина смогла защитить свою целостность и независимость.

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По мнению Шольца, Путин с радостью взял бы карту Европы, перо, нарисовал бы линию и сказал: "Это – ваше, это – наше", и был бы доволен тогда, ведь так он себе представляет мир.

"Но я подчеркиваю: так не может быть правильным, когда великий сильный сосед говорит, что ему нужна часть твоей территории. Суть конфликта в том, что речь идет о завоевании страны, ни о чем другом", - сказал Шольц.

Канцлер Германии добавил, что в Украине много жертв и разрушений.

"Но его (Путина, - ред,) все это не интересует, ведь где-то в учебниках истории впоследствии должно быть написано: он сделал свое государство большим", - сказал Шольц.

Как сообщал Главред, ранее Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить соседние территории. Немецкий политик упомянул не только Украину, но и Беларусь.

"Российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: у него такой план по Украине. Очевидно, это также его план по Беларуси", — сказал канцлер Германии.

Напомним, издание Bild писало, что Путин на девятый день полномасштабного вторжения РФ в Украину пытался убедить немецкого канцлера Олафа Шольца признать Крым российским, а так называемые "ЛНР/ДНР" – "независимыми".

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