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"Чего он ждет?": в ФРГ разнесли Шольца и призвали срочно дать Украине Taurus

Андрей Ганчук
30 сентября 2023, 20:19 обновлено 30 сентября, 20:23
Армия Украины может серьезно нарушить логистику российских оккупантов, если применит ракеты Taurus, сказала Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.
Шольц, Таурус
Шольц - единственный, кто блокирует поставки Taurus Украине, - глава комитета обороны Бундестага / Коллаж: Главред, фото: Википедия, depositphotos.com

Канцлер Германии Олаф Шольц единственный, кто блокирует решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Такое поведение безответственно, поскольку коалиция уже приняла нужное решение. Некогда ждать, нужно срочно дать Киеву ракеты, благодаря которым ВСУ могут серьезно нарушить логистику оккупантов агрессора России. Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

Как сообщает Tagesschau, в ходе дебатов по поставкам Украине крылатых ракет она сказала о том, что Германия должна срочно передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

"Теперь мы должны немедленно доставить Taurus, потому что при прицельном применении крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки", - отметила Штрак-Циммерман.

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"Чего он ждет? Это безответственно"

В своем Twitter-аккаунте она и вовсе подвергла резкой критике канцлера Германии Олафа Шольца и сказала, что лишь руководитель правительства блокирует поставки Taurus.

"Чего он ждет? Ради бога. Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", - подчеркнула Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

Крылатые ракеты Taurus для Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба в середине сентября сказал, что есть прогресс в переговорах со Штатами и ФРГ по дальнобойным ракетам Taurus и ATACMS. Диалог продолжается.

В ФРГ сделали заявления относительно передачи Украине ракет Taurus. Министр обороны Борис Писториус сказал, что Германия не отказывается передавать Киеву Taurus, но сначала надо решить организационные вопросы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ, написали журналисты The Wall Street Journal. Согласно их версии, если Берлин и передаст ракеты Киеву, их дальность может быть сокращена.

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новости Германии Олаф Шольц война России и Украины Ракеты Taurus
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