"Это позор": Германия раскритиковала решение Польши о прекращении поставок оружия

Немецкий политик обвинил премьер-министра Польши в политическом маневрировании.

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Поляки угрожают прекратить помогать украинцам / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Ульрих Лехте, депутат Бундестага, осудил заявление Матеуша Моравецкого, премьер-министра Польши о военной помощи Украине. Немецкий депутат называет действия Моравецкого политическим маневрированием, считая его заявление предвыборной тактикой партии "Право и справедливость" (ПиС) в Польше, по данным издания Welt.

Лехте утверждает, что Моравецкий пытается заработать политические баллы для своей партии, используя эту ситуацию для отвлечения внимания от других вопросов, в частности, визового скандала.

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"То, что Польша, ранее бывшая надежным партнером, теперь прекращает военную поддержку Украины и сообщает об этом таким образом, является позором", - отметил немецкий депутат.

Ульрих Лехте считает, что таким образом Польша пытается повлиять на Украину и Европейский союз, чтобы добиться решения по импорту украинского зерна.

"К сожалению, польское правительство сейчас сознательно действует во вред Украине", - подытожил Лехте.

Зерновой конфликт Польши и Украины

Напомним, Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что Польша введет немедленное эмбарго на импорт украинского зерна, если Европейская комиссия не примет решение о продлении ограничений.

В ответ на это заявление премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассматривал возможность введения запрета на импорт определенных категорий товаров из Польши и Венгрии, если эти страны не согласятся на согласованные меры с Европейской комиссией и не отменят односторонние ограничения украинской агропродукции.

Недавно польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что Польша прекращает оказывать военную помощь Украине, поскольку акцентирует внимание на финансировании собственных вооруженных сил. Но затем правительство Польши уточнило, что Варшава выполнит все обязательства по поставкам оружия Украине, подписанным к "зерновому конфликту".

Отметим, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом. В ходе разговора чиновники подробно обсудили ситуацию и предложение Украины по ее урегулированию, а также договорились о поиске решения, удовлетворяющего интересы обеих стран.

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