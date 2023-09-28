'Выборы в США': Украина окажется под ударом раздражающих заявлений оппонентов Байдена

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на фоне избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки стоит ожидать большего количества раздражающих заявлений относительно Украины.
Как отметил министр в интервью "Интерфакс-Украина", в Республиканской и Демократической партиях есть люди, которые выступают против поддержки Украины. Впрочем, они находятся в меньшинстве.
"Впрочем, понятно, что чем дальше будет разворачиваться избирательная кампания, тем больше мы будем слышать заявления, которые нас будут раздражать. Потому что это выборы и те, кто идут против нынешней власти, должны критиковать нынешнюю власть. Такой закон", - пояснил Кулеба.видео дня
В то же время министр отметил, что во время недавнего визита в Штаты, он не почувствовал начала избирательной кампании. По его словам, Украина понимает, что оппоненты администрации Джо Байдена будут атаковать действующего лидера в вопросе помощи нашей стране, а ключевой темой будет "неэффективность использования американских средств и коррупция в Украине".
Кулеба добавил, что за полтора года от американских аудиторов не было претензий по использованию помощи США.
Напомним, что США выделили новый пакет помощи Украине на $325 млн. Новый пакет военной помощи США включает системы ПВО Avenger, ракеты AIM-9M, дополнительные боеприпасы для HIMARS и другое вооружение.
Дипломат раскрыл подробности, почему визит Зеленского в США не является таким успешным. Зеленский подает решение о совместном выпуске оружия как позитив, но это позитив в перспективе.
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