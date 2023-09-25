УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Нужно все": дипломат раскрыл, что США и Украина смогут изготавливать совместно

Юлия Куришко
25 сентября 2023, 04:00 обновлено 25 сентября, 09:10
Хара считает, что это самая большая потуга в мире с точки зрения Вооруженных сил в Европе, то есть количества военных, техники.
'Нужно все': дипломат раскрыл, что США и Украина смогут изготавливать совместно
Хара раскрыл, что США и Украина может изготавливать совместно / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 4 отдельная танковая бригада

В интервью Главреду эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара рассказал, что именно Украина сможет совместно производить из США после завершения войны.

"Сложно сказать, потому что нам нужно все. Мы воюем с наибольшей ядерной потугой, потому что если межконтинентальных, баллистических ракет и боезарядов у россиян одинаковое количество с американцами, то тактического ядерного оружия у РФ больше", - отметил эксперт.

Хара считает, что это самая большая потуга в мире с точки зрения Вооруженных сил в Европе, то есть количества военных, техники. И фактически Украине надо защищаться по всему спектру, поэтому нужно все, ведь у нас нет чего-то такого, что мы производим и чего нам не нужно увеличить.

видео дня

"Конечно, что с точки зрения войны сейчас и в будущем (тем более если мы хотим задумываться о создании системы сдерживания России), то нам нужны асимметричные вещи. Прежде всего это ракетные системы. И тут есть ограничения - я уверен, что американцы рогами и копытами будут против этого, потому что они не хотят распространения ракетных технологий. А нам же нужно не на своей территории следующую войну воевать, а угрожать всей глубине Российской Федерации, чтобы она задумалась, нужно ли ей на нас нападать", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что производство дронов тоже может быть, но дроны стратегического уровня Штаты точно не будут Украине давать, как и технологии для них.

"Скорее всего, они будут ориентироваться и давать нам все, что нужно для армии, то есть снаряды, артиллерийские системы. То есть что-то не такое дальнобойное - на 30, 40 километров, но не на 100, 200 или 500. Конечно, что и бронетехника может быть - на это они с радостью пойдут и даже смогут делиться определенными технологиями. Тем более, что у нас есть база для этого, ведь Украина производила бронетехнику и танки", - рассказал Хара.

Он также добавил, что самолеты Украина не потянет, поэтому в их разработке для совместного производства нет смысла. Однако на производство определенных авиационных боеприпасов Штаты согласятся (например, ракеты ближнего или среднего радиуса действия), а также стрелкового оружия.

Напомним, что США передумали урезать военную помощь Украине. Размер пособия не уменьшится на 300 миллионов долларов, как сообщалось ранее. Маккарти отметил, что изъять помощь из Госдепа "становится сложнее".

Дипломат объяснил, почему США тянут с ATACMS для ВСУ. Как говорит дипломат Александр Хара, американские генералы берегут ATACMS на случай, если придется оборонять Тайвань от возможных атак китайской армии.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США
Реклама

Главное за день

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан

09:00 Эксклюзивы
ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

08:24 Украина
Взрывы в Одессе и Кривом Роге: РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами"

Взрывы в Одессе и Кривом Роге: РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами"

06:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:00

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанЭксклюзив

08:52

ВСУ понадобится три месяца, чтобы освоить работу с ракетами Taurus – Bild

08:24

ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

08:22

О печеньках можно забыть: королевский рецепт львовского сливочного сырника к чаю

07:48

Ночью в оккупированном Севастополе прогремел очередной громкий взрыв

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - ХараСША медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара
06:55

Только люди с орлиным зрением найдут льва за 14 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

06:53

Взрывы в Одессе и Кривом Роге: РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами"Фото

06:05

Зерновой кризис: чем руководствуются поляки?мнение

04:30

"Мы пробьем все три линии обороны противника": Маломуж рассказал, как ВСУ это сделают

Реклама
04:00

"Нужно все": дипломат раскрыл, что США и Украина смогут изготавливать совместно

03:23

Шерсть повсюду: почему кошка сильно линяет

02:41

Эта головоломка просто уничтожит мозг: только гений найдет щенка за 11 секунд

02:10

Мужчина разозлил девушку всего одним замечанием: что он написал

01:35

Дипломат спрогнозировал, будет ли Запад тормозить поставки F-16

24 сентября, воскресенье
23:55

Головоломка, которая удивила даже гениев: надо найти число 250 за 5 секунд

23:07

Единственный не вышел из Азовстали: военный прошел 200 км и чудом спасся

22:58

ЧВК с талоном: рецензия на фильм "Неудержимые 4"Видео

22:50

"Визит Зеленского в США не является таким успешным": дипломат раскрыл подробности

22:11

"Уровень угрозы повышен": РФ в ближайшее время может ударить ракетами

21:21

"У нас дресс-код": в Тернополе военного нагло не пустили в бар из-за формы

Реклама
21:19

Голос країни-13 - 4 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерамВидео

21:19

Удары по Крыму скоро усилятся: Свитан рассказал о первой "ласточке"

20:30

В Курске отменили праздничный салют из-за яркого "поздравления" ВСУ

19:52

Теперь Крыму будет тяжелее Донбассамнение

19:43

Союзничеству конец: Пашинян "наехал" на Путина и ОДКБ из-за Карабаха

19:31

В Украине ударит +13: в каких областях будут лить дожди с грозами

18:44

США передумали урезать военную помощь Украине: что стало причиной

18:12

Как сказать "шмотки" на украинском: Авраменко назвал благозвучные аналоги

17:59

Конкурент Трампа на выборах Десантис сделал новое громкое заявление об Украине

17:32

Новый министр обороны Британии дал Украине мощное обещание

16:59

И такое бывает: как понять, что испортилась гречка

16:59

"Может продолжаться еще несколько лет": Хара рассказал варианты завершения войны в Украине

16:47

На оккупированной части Донбасса россияне ввели жесткую цензуру

16:21

В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

16:17

Будут накрывать одна за другой: календарь магнитных бурь на октябрь 2023

16:16

Получить доплату в 25% к пенсии: кому повезло и кто имеет право

16:05

Войну в Украине не "заморозить": эксперт прогнозирует зимой "жару" на фронте

15:58

"Пора уже уезжать из Крыма": в Воздушных силах дали предупреждение россиянам

15:26

Что нужно сделать со старой обувью 26 сентября, чтобы не было проблем: приметы

14:48

Двойная "бавовна": ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ

Реклама
14:10

Оккупанты "отгребли" на юге, ВСУ продвигаются возле Вербового и Работино

14:04

Уйди, противная: как убрать желтую полосу в унитазе

14:01

Западные чиновники давят на Киев ради проведения выборов во время войны - Washington Post

13:59

"Под прицелом": в ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма

13:46

День летнего солнцестояния 2024: когда будет самый длинный день в этом году

13:03

Звезда "Довбуша" жестко высказался о своей бывшей возлюбленной - "молчунье" Безрук

13:02

"Пока не дойдут до наших границ": Хара рассказал, как ВСУ закончат войну

12:59

Цветы пойдут в рост: какой водой нужно поливать комнатные растения

12:56

РФ убрала все корабли из 13-го судоремонтного завода: что происходит

12:47

Сумасшедшее испытание для глаз: найди лошадь без хвоста за 5 секунд

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять