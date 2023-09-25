'Нужно все': дипломат раскрыл, что США и Украина смогут изготавливать совместно

Хара считает, что это самая большая потуга в мире с точки зрения Вооруженных сил в Европе, то есть количества военных, техники.

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Хара раскрыл, что США и Украина может изготавливать совместно / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 4 отдельная танковая бригада

В интервью Главреду эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара рассказал, что именно Украина сможет совместно производить из США после завершения войны.

"Сложно сказать, потому что нам нужно все. Мы воюем с наибольшей ядерной потугой, потому что если межконтинентальных, баллистических ракет и боезарядов у россиян одинаковое количество с американцами, то тактического ядерного оружия у РФ больше", - отметил эксперт.

Хара считает, что это самая большая потуга в мире с точки зрения Вооруженных сил в Европе, то есть количества военных, техники. И фактически Украине надо защищаться по всему спектру, поэтому нужно все, ведь у нас нет чего-то такого, что мы производим и чего нам не нужно увеличить.

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"Конечно, что с точки зрения войны сейчас и в будущем (тем более если мы хотим задумываться о создании системы сдерживания России), то нам нужны асимметричные вещи. Прежде всего это ракетные системы. И тут есть ограничения - я уверен, что американцы рогами и копытами будут против этого, потому что они не хотят распространения ракетных технологий. А нам же нужно не на своей территории следующую войну воевать, а угрожать всей глубине Российской Федерации, чтобы она задумалась, нужно ли ей на нас нападать", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что производство дронов тоже может быть, но дроны стратегического уровня Штаты точно не будут Украине давать, как и технологии для них.

"Скорее всего, они будут ориентироваться и давать нам все, что нужно для армии, то есть снаряды, артиллерийские системы. То есть что-то не такое дальнобойное - на 30, 40 километров, но не на 100, 200 или 500. Конечно, что и бронетехника может быть - на это они с радостью пойдут и даже смогут делиться определенными технологиями. Тем более, что у нас есть база для этого, ведь Украина производила бронетехнику и танки", - рассказал Хара.

Он также добавил, что самолеты Украина не потянет, поэтому в их разработке для совместного производства нет смысла. Однако на производство определенных авиационных боеприпасов Штаты согласятся (например, ракеты ближнего или среднего радиуса действия), а также стрелкового оружия.

Напомним, что США передумали урезать военную помощь Украине. Размер пособия не уменьшится на 300 миллионов долларов, как сообщалось ранее. Маккарти отметил, что изъять помощь из Госдепа "становится сложнее".

Дипломат объяснил, почему США тянут с ATACMS для ВСУ. Как говорит дипломат Александр Хара, американские генералы берегут ATACMS на случай, если придется оборонять Тайвань от возможных атак китайской армии.

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