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Для защиты Тайваня нужны ракеты: дипломат пояснил, почему США тянут с ATACMS для ВСУ

Дмитрий Видоменко
24 сентября 2023, 11:07 обновлено 24 сентября, 11:13
Как говорит дипломат Александр Хара, американские генералы берегут ATACMS на случай, если придется оборонять остров Тайвань от возможных атак китайской армии.
АТАКМС, Хара
По мнению Александра Хары логика американских генералов вполне понятна / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Командование американской армии тянет с передачей ВСУ ракетных систем ATACMS, поскольку опасается конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара.

"Здесь несколько вариантов. Первый - страх эскалации, который парализовал Соединенные Штаты с самого начала. Потом эта болезнь потихоньку их отпускала, поэтому мы уже имеем добро на F-16. Но все равно есть сдерживание, поскольку все, что нам давали до настоящего времени, оно физически или программно ограничено, чтобы мы не били ими по российской территории. С ATACMS это ограничение будет сложнее. То же самое и с F-16 в режиме ПВО, потому что сбивать ракеты или самолеты придется в российском воздушном пространстве, потому что они не залетают в Украину. Американцы считают, что россияне будут рассматривать это как эскалацию и вхождение Запада в войну. Насколько я понимаю, на Западе надеялись, что наша контрнаступательная операция завершится положительно, что мы дойдем до Крыма и россияне согласятся на определенное прекращение огня и мирные переговоры, а уже тогда нам дадут самолеты, чтобы мы сдерживали ими россиян от следующего вторжения", ‒ сказал он.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

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ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Как говорит Хара, американские генералы берегут ATACMS на случай, если придется оборонять остров Тайвань от возможных атак китайской армии.

"Второй вариант заключается в количестве этих ракет. Увеличивается "трение" в Индо-Тихоокеанском регионе, и, конечно, для защиты Тайваня нужны не "Абрамсы" или артиллерийские системы, а ракеты. ATACMS там очень пригодятся, а их производство довольно медленное – в медиа пишут, что Lockheed Martin производят их по 500 штук в год. Соответственно, у них как у военных есть расчеты того, что им нужно для собственных нужд и для союзников. Не говоря о том, что они эти ракеты еще и продают. Конечно, есть и вопросы "legacy", то есть устаревших. Любое оружие имеет срок хранения, и потом нужно отбирать определенное количество этих ракет.

Теоретически нам могли бы дать, грубо говоря 50 штук, 10 из которых были бы новенькими, а 40 - из запасов, чтобы мы научились, и самое главное – разблокировали бы этим поставки немецких Taurus", ‒ сказал эксперт.

Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Ракеты ATACMS для Украины

Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью, написали 15 сентября журналисты The Wall Street Journal. Тогда сообщалось, что Штаты дадут Киеву такие ракеты, но в ограниченном количестве.

19 сентября президент Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Гарант сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".

США отправят Украине ракеты ATACMS, но детали сделки обсуждаются, сообщали американские журналисты. В частности, обговаривалось, какие типы ATACMS поставят Киеву и в рамках каких сроков.

В Белом доме отметили, что Байден допускал передачу ракет ATACMS Украине, однако информации, которую можно было бы объявить в публичном пространстве по этому вопросу, пока нет.

"Президент (Джо Байден, - ред.) неоднократно говорил, что передача ATACMS возможна в будущем. Но я не имею никакой новой информации, чтобы объявить", - подчеркнула спикер американской администрации Карин Жан-Пьер.

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Александр Хара война России и Украины ATACMS
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